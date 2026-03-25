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¿Mohamed Salah se unirá a Lionel Messi en la MLS? El Inter de Miami estaría «dispuesto» a presentar una oferta por el emblemático jugador del Liverpool, que se marcha del club
El Inter Miami se fija en Salah para un fichaje sensacional
Salah ha conmocionado al mundo del fútbol al confirmar que dejará el Liverpool al final de la temporada. Según un reportaje de The Independent, el Inter Miami está dispuesto a presentar una oferta para atraer a Salah al otro lado del Atlántico, dispuesto a competir con las lucrativas ofertas de la Liga Profesional de Arabia Saudí.
Sin embargo, el fichaje no estaría exento de complicaciones. El Miami no dispone actualmente de plazas de Jugador Designado (DP), necesarias para fichar a un jugador de la talla de Salah fuera del límite salarial de la liga. Para hacer realidad este fichaje de ensueño, la franquicia con sede en Florida tendría que llevar a cabo una importante reorganización de la plantilla este verano para dar cabida a su llegada.
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Una emotiva despedida en Anfield
Salah recurrió a las redes sociales para publicar un emotivo vídeo en el que anunciaba su inminente marcha, poniendo así fin a una prolífica etapa de nueve años en la que el egipcio ayudó al Liverpool a ganar todos los títulos importantes.
En el vestuario del Liverpool, la reacción ha sido de profundo respeto hacia un jugador que definió una era. El lateral izquierdo Andy Robertson, que llegó a Anfield en la misma ventana de fichajes que Salah, fue uno de los primeros en rendirle homenaje. «Mohamed, gracias. Han sido nueve de los mejores años de nuestras vidas, con recuerdos increíbles dentro y fuera del campo. Ver cómo te convertías en el mejor en lo que haces y en uno de los mejores que jamás haya vestido la camiseta del Liverpool ha sido una alegría para mí, tanto verlo como formar parte de ello», escribió el escocés.
La Liga Profesional Saudí se hace con la cúpula directiva de los Reds
La agitación en el Liverpool podría extenderse mucho más allá del terreno de juego, ya que, según informa *The Independent*, la Liga Profesional Saudí tiene en el punto de mira al equipo directivo deportivo del club. El responsable de fútbol, Michael Edwards, y el director deportivo, Richard Hughes, se han convertido este verano en los principales objetivos de la liga de Oriente Medio. Los dirigentes de la liga consideran a Edwards el candidato ideal para un puesto directivo de alto nivel, mientras que Hughes ha sido identificado para ocupar un cargo clave en el Al-Hilal.
Edwards acaba de regresar a Fenway Sports Group para liderar un modelo de múltiples clubes. Con esos planes actualmente archivados tras considerar que objetivos europeos como el Burdeos y el Getafe estaban sobrevalorados, los responsables saudíes están listos para dar el salto si el cambio de estrategia le lleva a buscar un nuevo reto.
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La atención se centra ahora en la conquista del título
Con el Arsenal liderando actualmente la Premier League y el Liverpool a 21 puntos de distancia, en quinta posición, las esperanzas de los Reds de revalidar el título ya se han esfumado. En consecuencia, la gira de despedida de Salah se centra ahora por completo en las eliminatorias. La temporada depende ahora de dos cuartos de final cruciales: el enfrentamiento de la FA Cup contra el Manchester City y el choque de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Triunfar en estos partidos de gran repercusión ofrece al egipcio la oportunidad perfecta para poner fin a su etapa en Anfield con más títulos.