¿Mohamed Salah se unirá a Lionel Messi en la MLS? El Inter de Miami estaría «dispuesto» a presentar una oferta por el emblemático jugador del Liverpool, que se marcha del club

Salah ha conmocionado al mundo del fútbol al confirmar que dejará el Liverpool al final de la temporada. Según un reportaje de The Independent, el Inter Miami está dispuesto a presentar una oferta para atraer a Salah al otro lado del Atlántico, dispuesto a competir con las lucrativas ofertas de la Liga Profesional de Arabia Saudí.

Sin embargo, el fichaje no estaría exento de complicaciones. El Miami no dispone actualmente de plazas de Jugador Designado (DP), necesarias para fichar a un jugador de la talla de Salah fuera del límite salarial de la liga. Para hacer realidad este fichaje de ensueño, la franquicia con sede en Florida tendría que llevar a cabo una importante reorganización de la plantilla este verano para dar cabida a su llegada.