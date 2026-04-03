Mohamed Salah «se merece totalmente» los elogios del Liverpool, mientras Arne Slot espera que el héroe que se marcha pueda sumar dos trofeos más a la vitrina

El delantero egipcio ha sido la piedra angular del éxito del club durante casi una década, y su entrenador cree que la actual oleada de emoción es un fiel reflejo de su impacto. Y a pesar de que ya se ha confirmado su marcha, Slot ha destacado que Salah sigue centrado en su última misión en Anfield.

«¿Está en forma? Sí, lo está», declaró Slot a los periodistas. «Entrenó ayer y hoy, está disponible. Lo que ha sucedido desde que lo anunció es lo que se merece por completo. Una carrera increíble en este club, cada tres días, ganando trofeos; vi una preciosa foto de él delante de todos los trofeos que ha ganado, así que espero que pueda sumar dos más antes de que termine la temporada».

«¿Un impulso? Para el club quizá, pero a Mo no le importa; eso es lo que ha demostrado: siempre está disponible en su mejor forma posible y eso no cambia; siempre lo ha dado todo por este club durante todos estos años. Espero que pueda dar aún más, pero eso no es realista porque ya ha dado todo lo que tenía. Si contamos con un Mo en la forma en la que ha estado durante tantos años, eso será de gran ayuda para nosotros».