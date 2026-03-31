Mohamed Salah se ha desmarcado de la posibilidad de fichar por la MLS para jugar junto a Lionel Messi, y la superestrella del Liverpool, que está a punto de marcharse, ha recibido consejos sobre su traspaso inspirados en Cristiano Ronaldo

Desde hace tiempo se viene hablando de un nuevo comienzo en Oriente Medio en lo que respecta al futuro de Salah. Anteriormente, ha sido objeto de ofertas millonarias procedentes de esa parte del mundo. El club siempre ha rechazado esas propuestas, y en abril de 2025 se firmó un nuevo contrato en Anfield.

Esos términos tienen una vigencia de otros 15 meses, pero se rescindirán en verano. El Liverpool ha aceptado desprenderse de su talismán, ganador de la Premier League y la Liga de Campeones, sin exigir una indemnización.

Como era de esperar, las especulaciones sobre el próximo destino de Salah están en pleno apogeo. Se dice que se han recibido ofertas más lucrativas de Arabia Saudí, mientras que los principales equipos europeos no han perdido la esperanza de hacerse con su preciado fichaje. Los equipos de Estados Unidos también intentarán su suerte a la hora de incorporar a Salah.