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Mohamed Salah publica un último mensaje en el que habla de «la noche más larga de mi vida» al despedirse del Liverpool
Una emotiva despedida de la afición de Anfield
El pitido final ante el Brentford cerró la temporada de la Premier y un capítulo legendario del Liverpool. Mohamed Salah, referente ofensivo de los Reds durante casi una década, se despidió del club donde pasó de promesa a icono mundial.
En su cuenta de Instagram, publicó una foto despidiéndose en Anfield y escribió: «La noche más larga de mi vida... Gracias por todo, una vez más».
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El final de un recorrido histórico de nueve años
La marcha de Salah pone fin a nueve años en Merseyside, periodo en el que se consolidó como uno de los jugadores más prolíficos de la historia del Liverpool.
Llegó procedente de la Roma en 2017 por unos 34 millones de libras (46 millones de dólares) y fue clave para que el club volviera a lo más alto del fútbol nacional y europeo.
Deja Anfield con una vitrina repleta de títulos nacionales y continentales, y como broche final ayudó al equipo a ganar la Premier League 2024-2025.
Un legado marcado por los récords y la constancia
Más allá de los títulos, el legado de Salah se caracteriza por sus impresionantes estadísticas y una regularidad casi única en el último tercio del campo.
El «Rey egipcio» batió numerosos récords: marcó 191 goles —máximo anotador del club en la Premier— y peleó año tras año por la Bota de Oro.
En su despedida, Anfield le rindió homenaje con una ovación que reflejó su estatus de leyenda y le agradeció antes de iniciar un nuevo capítulo.
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Hay incertidumbre sobre el próximo paso del egipcio.
A sus 33 años, el jugador ha terminado su etapa en el noroeste de Inglaterra, pero aún no ha anunciado su próximo destino. Se rumorea que podría fichar por la Liga Profesional de Arabia Saudí o por la Major League Soccer de Estados Unidos.
No obstante, su futuro podría estar en Europa, donde varios equipos de élite le siguen de cerca. De momento, el jugador guarda silencio y se centra en su emotiva despedida de los Reds.
Además, se prepara para regresar a Egipto y empezar la preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la selección nacional.