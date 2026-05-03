Mohamed Salah pide al Liverpool que por fin despida «especialmente» a una leyenda del club que ya no juega con los Reds

En declaraciones a TNT Sports, Salah destacó que la contribución de Henderson al reciente éxito del club sigue siendo inigualable por casi cualquier otra figura actual. Dijo: «No tuvo la despedida que se merecía, porque se marchó de inmediato. La gente de la ciudad sabe lo mucho que significó también para Hendo haber sido capitán del club durante 12 años, más que yo, más que Virg, más que nadie.

No sé qué planea el club ni los aficionados, pero espero que le hagan algo especial, porque es uno de los mejores de la historia del club y, sin su liderazgo en el vestuario, no habríamos conseguido todo lo que logramos.

Así que espero que los aficionados le brinden una despedida a la altura. Quizá quienes no están en el vestuario no saben todo lo que hace, pero tú, Steven Gerrard, lo sabes. Has jugado con él, sabes lo apasionado que es y cuánto ama al club, así que espero que el Liverpool haga algo especial por él, porque aquí hacemos las cosas así».