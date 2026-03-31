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¡Mohamed Salah no es Cristiano Ronaldo! El Liverpool no encontró «ningún interesado» en la superestrella egipcia cuando solicitó ofertas de traspaso
El Liverpool libera a Salah del último año de su contrato
Como consecuencia, el tres veces Jugador del Año de la PFA abandonará Anfield sin contraprestación económica alguna al final de la presente temporada. Su contrato en Merseyside vence en el verano de 2027, pero los últimos doce meses de dicho contrato van a ser rescindidos.
Purslow cree que los Reds habrían estado buscando ofertas por su extremo, autor de 255 goles, en algún momento, tras ver cómo este lanzaba un ataque explosivo contra el club cuando se quedó en el banquillo en diciembre de 2025, pero les resultó difícil despertar interés.
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Ronaldo sigue siendo muy solicitado a sus 41 años
Se dice que el «GOAT» portugués Ronaldo, cuyo futuro en la Liga Profesional de Arabia Saudí ha sido objeto de especulaciones, tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros (43 millones de libras esterlinas/58 millones de dólares) en su contrato con el Al-Nassr. Se ha afirmado que equipos de toda Europa y de la MLS estarían dispuestos a activarla para fichar a la superestrella de 41 años, exjugador del Manchester United, el Real Madrid y la Juventus.
Por el contrario, nadie está dispuesto a gastarse una fortuna en Salah y asumir además su salario, que según se informa asciende a 400 000 libras a la semana. Teniendo esto en cuenta, Purslow ha explicado por qué la inminente agencia libre tiene sentido para todas las partes implicadas.
Por qué el Liverpool está dispuesto a dejar marchar a Salah sin coste alguno
En el podcast «The Football Boardroom», ha explicado por qué el Liverpool se está desprendiendo de un activo que en su día se consideró su mayor tesoro: «Podría haber muchas razones que lo expliquen, pero la cruda realidad es que el rendimiento de Mo Salah ha caído en picado.
«Es elegante e inteligente, y se deriva de un hecho obvio: tras el famoso enfrentamiento, en el que Mo básicamente se enfrentó a Arne Slot. Fue un enfrentamiento muy significativo y, como dijimos en su momento, era probable que condujera a una especie de ruptura. Es el equivalente futbolístico de un divorcio de mutuo acuerdo. Conviene a ambas partes.
«En cuanto a lo que ha ocurrido entre la pelea y ahora, creo que podemos concluir con seguridad que el Liverpool habría estado buscando en el mercado de fichajes una salida a una situación muy complicada con Mo.
«Sospecho que descubrieron, quizá para su sorpresa, que no había mercado para Mo, ya que nadie iba a comprar a un jugador al que le quedaban 18 meses de contrato por millones y millones de libras.
«La cruda realidad es que, para un jugador de la edad de Mo, cuyo rendimiento ha bajado y sobre el que siempre han existido dudas —aunque esta temporada de forma especialmente significativa—, con unas cifras superiores a las 300 000 libras a la semana, no había un mercado de fichajes en el que Mo pudiera ganar lo mismo o más y el Liverpool recibiera millones de libras por su traspaso.
«Los dos criterios aquí, en el fútbol de élite, son el salario, la edad y el perfil. Hay un número muy reducido de futbolistas superestrellas que se han traspasado por grandes sumas de dinero a mediados de los treinta. Cristiano Ronaldo es uno de ellos y la gente esperaba que Salah fuera otro Ronaldo».
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Ronaldo generó 100 millones de euros a los 33 años
Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, fichó por la Juventus procedente del Real Madrid por 100 millones de euros (87 millones de libras esterlinas/115 millones de dólares) en 2018. En aquel momento tenía 33 años. Salah se encuentra en una etapa similar de su carrera, con una reputación que sigue siendo muy alta en el mundo del fútbol, pero dejará el Liverpool como ganador de la Premier League y de la Liga de Campeones sin que su marcha genere ingresos para el club.