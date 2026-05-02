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Mohamed Salah ha reconocido que solo baraja tres destinos: Arabia Saudí, la MLS o Italia. Ningún club de la Premier League parece interesado en fichar al ya declinante astro del Liverpool
Salah ya no está a la altura de la Premier League
Didi Hamann, exjugador del Liverpool, ha afirmado en BetKing que el reciente rendimiento de Salah en juego abierto muestra un declive que podría alejar a otros grandes clubes ingleses.
«No estoy seguro de que haya ningún interesado en la Premier League», afirmó Hamann. «Creo que no es ningún secreto que ya ha pasado su mejor momento. Si nos fijamos en los últimos 18 meses, solo ha marcado un puñado de goles en jugadas de juego abierto desde las Navidades de hace dos años. Así que me sorprendería que hubiera algún interesado en la Premier League. Creo que Arabia Saudí, la MLS o quizá Italia son los destinos más probables».
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Pocas opciones en las grandes ligas europeas
Aunque Salah sigue siendo una superestrella mundial, su alto salario reduce mucho las opciones. Hamann descartó que el egipcio juegue en la Bundesliga o en los grandes clubes españoles, por cuestiones económicas y tácticas.
El experto alemán explicó: «Ha estado en Italia. En Italia, ya sabes, les gustan los jugadores más veteranos y con experiencia, así que me lo imagino acabando allí. No lo veo en ninguno de los grandes clubes de España. Tampoco lo veo en Alemania, porque no podrán pagarle el sueldo».
Una temporada frustrante para Salah
A pesar de las críticas, Salah se centra en cerrar su etapa en el Liverpool con broche de oro. Recientemente expresó su frustración por tener que demostrar constantemente su valía, algo que, según Hamann, no es el enfoque adecuado para un jugador de su nivel. «Un jugador como él siempre quiere demostrar que es el mejor. Por eso me sorprendieron sus comentarios: “Oh, he hecho tanto por el club; ¿por qué tengo que demostrar mi valía cada día?”. No, debe hacerlo porque lo importante es lo que hará ahora y en el futuro», añadió Hamann.
- AFP
El fin de una era en Anfield
Mohamed Salah dejará el Liverpool este verano tras nueve años llenos de títulos que lo convirtieron en un referente en Anfield. Llegado de la Roma, marcó 257 goles en 435 partidos y fue clave en la Champions de 2019 y en las dos Premier League del club.
Con su salida confirmada, se desconoce dónde jugará el futbolista de 33 años la próxima temporada. Esta campaña, en la que ha marcado 12 goles en 39 partidos, ha sido decepcionante para el Liverpool y, según algunos, podría marcar el final de su etapa en la élite.