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Mohamed Salah, fuera de la convocatoria de Egipto para el duelo ante Sudán del Sur por el temor al césped artificial
Egipto opta por la cautela con la estrella del Trabzonspor
La Federación Egipcia de Fútbol ha confirmado que Salah estará ausente de la convocatoria cuando Egipto se enfrente a Sudán del Sur este martes. La decisión se tomó como medida de precaución para garantizar la condición física a largo plazo del icono del Trabzonspor, que sigue siendo el eje de las aspiraciones de la selección nacional. Los responsables han señalado las condiciones específicas del recinto como la principal razón de su exclusión para el próximo partido.
En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la Federación Egipcia explicó la situación: "El cuerpo técnico de la selección egipcia, encabezado por el seleccionador Hossam Hassan, ha decidido dar descanso a Mohamed Salah para el partido contra Sudán del Sur. El motivo es el césped artificial en el que se juega el encuentro".
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Un acuerdo preestablecido garantiza la seguridad de Salah
Esta decisión no fue una reacción de última hora, sino que formaba parte de una estrategia planificada de antemano entre el jugador y el cuerpo técnico. La federación subrayó que Salah está siendo protegido debido al posible impacto del césped artificial en sus articulaciones y en su estado físico general. Se entiende que este acuerdo ya se había hablado y pactado antes del anterior partido de clasificación para la Copa Africana de Naciones del equipo contra Angola, en el que el delantero desempeñó un papel importante.
Durante ese encuentro ante Angola, que se disputó el viernes, Salah jugó durante 60 minutos en un partido que terminó finalmente con empate 0-0. Con la fase de clasificación en pleno desarrollo, Hassan y su cuerpo técnico creen que gestionar los minutos del jugador de 34 años es vital.
También faltan refuerzos defensivos
Salah no es la única ausencia destacada para Egipto mientras prepara su viaje por el continente. El defensa del Niza Mohamed Abdelmonem también ha sido excluido de la expedición, ya que el club y la selección han optado por extremar la cautela con su recuperación. El central tiene antecedentes de graves problemas de rodilla, y los expertos médicos han aconsejado no exponer sus articulaciones a las exigencias del césped artificial, que carece de la absorción natural de impactos de los campos de hierba tradicionales.
Con Salah y Abdelmonem quedándose atrás, Egipto tendrá que apoyarse en la profundidad de su plantilla para afrontar un partido que presenta desafíos medioambientales únicos. El cuerpo técnico sigue centrado en clasificarse para el torneo de 2027, al tiempo que equilibra las necesidades físicas inmediatas de sus estrellas que juegan en Europa en un calendario futbolístico global muy cargado.
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Mirando hacia los próximos partidos
Más allá del desafío inmediato de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones, Egipto también mira ya al amistoso contra Sudáfrica del 4 de octubre. Sudáfrica supondrá una prueba exigente para el conjunto norteafricano, especialmente después de una campaña relativamente exitosa del país en el Mundial. Aunque Sudáfrica acabó cayendo en octavos de final del torneo mundial tras una derrota ante Canadá, demostró que podía competir contra rivales de alto nivel. Estos partidos sirven como una preparación vital para los próximos grandes torneos, ya que permiten al cuerpo técnico probar diferentes planteamientos tácticos.
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