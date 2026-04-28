Mohamed Salah, estrella del Liverpool, anunciará su nuevo club «en unos días», según un miembro del cuerpo técnico de Egipto

Aunque la Liga Profesional Saudí parece el destino más probable para Salah, su agente, Ramy Abbas Issa, mantiene el misterio y asegura que «nadie sabe» dónde jugará la próxima temporada. Sin embargo, Murad afirma que el anuncio oficial es inminente.

«Hay noticias sobre ofertas de Italia, Francia y otros grandes clubes; es cierto, es una estrella y sería un gran fichaje», declaró un miembro del cuerpo técnico de Egipto a Four Four Two. «Le apoyaremos sea cual sea su decisión; también tiene ofertas de Arabia Saudí y creo que en unos días anunciará su próximo destino».