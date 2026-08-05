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Mohamed Salah acuerda un contrato de dos años con el Trabzonspor mientras el gigante turco prepara un paquete financiero récord
Un movimiento sorpresa a la Superliga turca
El delantero de 34 años llevaba buscando el proyecto adecuado desde que su vinculación de nueve años con el Liverpool llegó a su fin al término de la pasada temporada. Aunque muchos esperaban que el prolífico extremo pusiera rumbo a la Saudi Pro League, donde, según se informó, había sobre la mesa enormes ofertas económicas, el atractivo de la máxima categoría turca y del proyecto en Trabzonspor ha terminado por convencerle.
La carrera por hacerse con la firma de Salah estuvo lejos de ser sencilla, con varios gigantes turcos siguiendo de cerca su situación. El Besiktas fue considerado inicialmente el principal favorito para fichar al exjugador de la Roma, pero la operación se vino abajo por limitaciones financieras. El club de Estambul se desmarcó públicamente de la operación, dejando claro que no comprometería sus límites salariales actuales para atender las exigencias del extremo.
Confirmación oficial y detalles de la llegada
El Trabzonspor se ha mostrado proactivo a la hora de comunicar a sus aficionados el progreso de la operación, utilizando las redes sociales para ofrecer detalles concretos sobre la llegada de Salah a Turquía. En un comunicado oficial, el club anunció: «El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos comenzado las negociaciones de traspaso, estará en la Terminal de Aviación General del aeropuerto Atatürk de Estambul a las 12:00 del miércoles 5 de agosto».
«Está previsto que el jugador llegue a Trabzon ese mismo día por la tarde. La hora y otros detalles sobre el programa de bienvenida en Trabzon se compartirán con el público a través de los canales oficiales de comunicación de nuestro club a lo largo del día».
Preparan un paquete financiero récord
Aunque el club ha confirmado oficialmente el calendario del viaje, los detalles económicos del acuerdo ponen de relieve la magnitud del fichaje. Según las informaciones, el Trabzonspor ha preparado una lucrativa oferta de 17 millones de euros al año, una cifra que convertiría a Salah en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol turco. Esta importante inversión demuestra la intención del club de alterar el dominio tradicional de los grandes de Estambul. El Trabzonspor espera que la llegada de Salah aporte la pieza final del puzle en su intento de recuperar el título de la Superliga turca, que ganó por última vez en 2022.
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Caras conocidas en el club
Fichar por el Trabzonspor hará que Salah se reencuentre con varios nombres conocidos de su etapa en la Premier League. El conjunto turco se ha mostrado activo a la hora de incorporar talento experimentado procedente de Inglaterra, entre ellos el portero del Manchester United Andre Onana, que ha regresado al club cedido por segunda temporada consecutiva. El exdefensa del Manchester City y del Atletico Madrid Stefan Savic también forma parte de la plantilla del Trabzonspor. Estas incorporaciones forman parte de una estrategia más amplia para superar la campaña de la temporada pasada, en la que el club terminó tercero en la Superliga, a ocho puntos del liderato, en manos del Galatasaray.
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