Mohamed Salah acuerda un contrato de dos años con el Trabzonspor mientras el gigante turco prepara un paquete financiero récord

El delantero de 34 años llevaba buscando el proyecto adecuado desde que su vinculación de nueve años con el Liverpool llegó a su fin al término de la pasada temporada. Aunque muchos esperaban que el prolífico extremo pusiera rumbo a la Saudi Pro League, donde, según se informó, había sobre la mesa enormes ofertas económicas, el atractivo de la máxima categoría turca y del proyecto en Trabzonspor ha terminado por convencerle.

La carrera por hacerse con la firma de Salah estuvo lejos de ser sencilla, con varios gigantes turcos siguiendo de cerca su situación. El Besiktas fue considerado inicialmente el principal favorito para fichar al exjugador de la Roma, pero la operación se vino abajo por limitaciones financieras. El club de Estambul se desmarcó públicamente de la operación, dejando claro que no comprometería sus límites salariales actuales para atender las exigencias del extremo.