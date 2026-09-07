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Mohamed Ihattaren tiene prohibido hablar con los medios por el entrenador del Fortuna Sittard, Danny Buijs
Buijs impone un apagón mediático
El entrenador del Fortuna Sittard, Danny Buijs, ha prohibido al centrocampista Mohamed Ihattaren conceder entrevistas tras los partidos en el futuro próximo. La decisión llegó justo después de que Ihattaren firmara una actuación decisiva en la victoria contra el ADO Den Haag el domingo por la tarde.
El mediapunta brilló con dos goles y una asistencia para asegurar tres puntos vitales para el Fortuna.
A pesar de las peticiones de las principales cadenas ESPN y NOS, Buijs intervino para impedir que su jugador hablara con los periodistas.
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El entrenador actúa para proteger al mediapunta
Buijs explicó que la decisión pretende mantener a Ihattaren con los pies en el suelo y alejado de distracciones externas innecesarias. Después de haber dirigido al centrocampista durante quince meses, el entrenador cree que son necesarios unos límites estrictos para que Ihattaren alcance su potencial.
Buijs subrayó que el club está priorizando los intereses a largo plazo del jugador por encima de los compromisos mediáticos.
"Necesita reducir su mundo al máximo posible si todavía quiere cumplir sus sueños", dijo Buijs a ESPN. "Primero haz las cosas que necesitas hacer de manera estructural, y luego lo demás irá llegando".
Con el corazón en la mano
Al abordar el historial de Ihattaren con la prensa, Buijs señaló que la naturaleza honesta del jugador a menudo provoca un escrutinio mediático duradero. El técnico considera que comentarios anteriores se han prolongado innecesariamente, afectando a la concentración del jugador.
Buijs insistió en que Ihattaren debe seguir centrado en el trabajo duro entre bastidores, más que en los titulares públicos.
«Lleva el corazón en la mano, y eso a veces puede jugar en su contra», afirmó Buijs. «Hay algo en él que hace que reciba mucha atención mediática. Necesita hablar en el campo».
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El foco se desplaza hacia la consistencia
Con el apagón mediático ya en vigor, el Fortuna Sittard se centrará en mantener el impulso de Ihattaren sobre el terreno de juego sin distracciones.
Buijs asumió toda la responsabilidad de la decisión y recalcó que proteger al centrocampista sigue siendo su responsabilidad personal como entrenador principal.
Ihattaren tratará de dar continuidad a su sobresaliente actuación cuando el Fortuna continúe su campaña en sus próximos partidos.
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