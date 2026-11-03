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Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Moggi: «Napoli, bronca de Allegri. Lucca puede jugar en la Serie B, no en la Serie A»

SSC Nápoles
L. Lucca
Serie A

El exdirectivo se detiene en la crisis del Napoli

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Luciano Moggi, exdirectivo del Napoli y de la Juventus, además de la Lazio, la Roma y el Torinio, habló en RadioRadio sobre el Napoli, que perdió el domingo por la noche ante la Juventus en Turín. Estos son los pasajes más destacados de su intervención, según recoge Il Napolista: «¿El Napoli? No hay un ambiente muy alegre. Tiene que recuperar la confianza en sí mismo. He hablado con los jugadores, con Allegri, con el director, un poco con todos. Todos tienen ganas de hacerlo bien, pero me parecen desanimados. Estas derrotas pesan. Allegri, después del partido, le echó una gran bronca al equipo porque, según él, faltó la agresividad que quiere a la hora de enfrentarse al rival. Después del partido cerró la puerta de una sala y habló con el equipo como debe hacerlo un entrenador».

Moggi prosiguió: «El entrenador está lleno de dudas. Ayer Hojlund no salió al campo por una gripe; De Bruyne alterna partidos excelentes con partidos grises; McTominay se esfuerza, pero está solo. El Napoli es ahora un cúmulo de interrogantes y eso debería llevar al equipo a pensar más en la liga que en la Champions. Hay demasiadas lesiones como para pensar en ambas competiciones».

  • Sobre Lucca: «Si miras los últimos dos años, es mejor tener otro delantero; podría aportar en la Serie B, en Pisa lo hizo muy bien. En la Serie A todavía tiene que demostrar su valía. Con Lucca, el Napoli jugó en inferioridad numérica. Un fichaje fallido de 35 millones. En la Serie B puede jugar, pero en la Serie A, en un equipo competitivo, no».

    Y sobre De Bruyne: «Es de un nivel superior, pero Allegri exige algo más; hay que tomarlo con cautela. Hay cosas que aclarar. El saber hacer de Allegri suaviza la disputa entre De Bruyne y Conte, así lo veo yo».

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