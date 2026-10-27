Moggi: «Esto es lo que me dice Gasperini sobre Koopmeiners. ¿Kolo Muani y Woltemade? No habría fichado a ninguno de los dos»

Luciano Moggi, exdirector general de la Juventus, habla en Radio Radio y se detiene en algunos nombres de la actual plantilla de la Juventus: «¿Los delanteros? No habría fichado a ninguno de ellos. ¿Woltemade? Es demasiado alto y, aun siendo demasiado alto, no remata bien de cabeza. ¿Alto como Ibrahimovic? No, no, no comparemos a los dos, porque hay una diferencia. Uno era un jugador; este es una buena persona. No puedo considerarlo un futbolista capaz de cambiar el rumbo de un equipo. Por ejemplo, fue él quien dio el pase en profundidad para el primer gol de la Juventus».