Moggi: «Del Piero ahora no es la prioridad de la Juventus, primero un equipo fuerte»

En los micrófonos de Radio Radio, de esta posibilidad también habló Luciano Moggi, ex director general de la Juventus: «Del Piero es un icono que está bien en cualquier sitio, pero en este momento la Juventus probablemente tiene como prioridad hacer un equipo fuerte, que infunda miedo a los rivales y contar con dirigentes que sepan lo que hacen y lo que deben hacer -recoge Tuttosport-. Después, una vez hecho un equipo importante, desde luego no vendría mal la presencia de un jugador importante como Del Piero. Por otra parte, en este momento está a la espera un jugador que creo que todos aprecian por lo que ha hecho, como Chiellini. Por lo tanto, el verdadero problema en este momento no es la prioridad de tener un presidente, porque si no se hace como hacen en la federación, que cambian los estribos sin pensar que luego los estribos no van a jugar».



