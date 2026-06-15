Modric, sin dar pistas: «¿El futuro? Solo pienso en el Mundial»

«La mayor fortaleza de Croacia en los últimos Mundiales ha sido la unidad, y ahora no será diferente. No estamos aquí para hacer bulto. Cuando el grupo se mantiene unido, podemos competir con cualquiera. Los veteranos debemos guiar a los jóvenes, ayudarles a crecer y transmitirles nuestra experiencia y carácter. Ellos deben sentirse libres para mostrar sus cualidades y nosotros debemos apoyarlos. Aunque vivimos un relevo generacional, queremos seguir ganando y hacerlo bien, como en las dos últimas Copas del Mundo».











