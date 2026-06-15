El futuro puede esperar. ¿Seguirá Luka Modric jugando al fútbol, continuará en elMilan o se retirará? El crack croata ha concedido una entrevista en vídeo a los canales de la federación, en la que ha abordado muchos temas.
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Modric, sin dar pistas: «¿El futuro? Solo pienso en el Mundial»
SOBRE LA CARRERA PROFESIONAL
«Estoy centrado exclusivamente en el torneo porque quiero ayudar al equipo de la mejor manera posible», explicó el capitán, que alcanzará el récord de 200 partidos con la selección en este, su último Mundial.
EL RELEVO GENERACIONAL
«La mayor fortaleza de Croacia en los últimos Mundiales ha sido la unidad, y ahora no será diferente. No estamos aquí para hacer bulto. Cuando el grupo se mantiene unido, podemos competir con cualquiera. Los veteranos debemos guiar a los jóvenes, ayudarles a crecer y transmitirles nuestra experiencia y carácter. Ellos deben sentirse libres para mostrar sus cualidades y nosotros debemos apoyarlos. Aunque vivimos un relevo generacional, queremos seguir ganando y hacerlo bien, como en las dos últimas Copas del Mundo».
EL CAMINO
«Inglaterra es la favorita del grupo. Respetamos a todos, pero no le tenemos miedo a nadie. Ahora nos toca demostrarlo en el campo. Queremos que todos los croatas se sientan orgullosos».