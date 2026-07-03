El final de su carrera. Sin duda con la camiseta de Croacia; queda por ver si también como jugador de un equipo de club. Tras la derrota ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, Luka Modrić se despide de la selección, con la que jugó 202 partidos y marcó 29 goles. En Toronto respondió así sobre su futuro: «No es el momento de hablar de ello, pronto lo sabréis».
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Modric: «No es el momento de hablar de mi futuro, pronto lo sabréis». Amorim le llama
HABLARÁ CON AMORIM
En los próximos días se aclarará el futuro de Modric. Antes de irse de vacaciones, decidirá entre quedarse en el RealMadrid como directivo o integrante del cuerpo técnico, o valorar una posible oferta del Milan. El nuevo entrenador, Rubén Amorim, ya planea hablar con él para convencerlo de que continúe, aunque el equipo no juegue la Liga de Campeones que el croata deseaba disputar.
EN MILÁN SE ESTÁ BIEN
Otro factor favorece al Milan: según La Gazzetta dello Sport, Modric está muy a gusto en Milán, más de lo que esperaba. Se siente bien, su hija Ema juega en las categorías inferiores, sus compañeros y la afición le quieren. El club, pese a la revolución, le ha dicho que le ve con gusto en Milanello. La decisión es suya.
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