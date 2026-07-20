Modric ficha por el Milan; la firma está prevista para el miércoles 22 de julio. Además, ya se conoce su decisión sobre el futuro con la selección croata

Según Milan Vibes, Luka Modric seguirá en el Milan una temporada más. A punto de cumplir 41 años —el próximo 9 de septiembre—, el Balón de Oro 2018 firmará un nuevo contrato tras la expiración del anterior el 30 de junio, que el club no renovó unilateralmente. El club respetó sus plazos y, tras reflexionar, el croata aceptó. Renovará con las mismas condiciones económicas (3,5 millones de euros netos más bonificaciones), aunque con un rol probablemente distinto al que tenía con Allegri. Ya habló con el nuevo técnico, Amorim, quien valoró su peso técnico y carismático en el vestuario, pero anticipó que su minutos de juego se gestionarán de otra forma.