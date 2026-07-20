El miércoles 22 de julio es clave para el futuro de Luka Modric. Tras descansar con su familia y superar la eliminación mundialista ante Portugal, El campeón croata está listo para retomar su aventura con los colores rossoneri, que comenzó hace más de un año tras dejar el Real Madrid y fichar por el equipo de sus sueños infantiles.
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Modric ficha por el Milan; la firma está prevista para el miércoles 22 de julio. Además, ya se conoce su decisión sobre el futuro con la selección croata
EL ACUERDO
Según Milan Vibes, Luka Modric seguirá en el Milan una temporada más. A punto de cumplir 41 años —el próximo 9 de septiembre—, el Balón de Oro 2018 firmará un nuevo contrato tras la expiración del anterior el 30 de junio, que el club no renovó unilateralmente. El club respetó sus plazos y, tras reflexionar, el croata aceptó. Renovará con las mismas condiciones económicas (3,5 millones de euros netos más bonificaciones), aunque con un rol probablemente distinto al que tenía con Allegri. Ya habló con el nuevo técnico, Amorim, quien valoró su peso técnico y carismático en el vestuario, pero anticipó que su minutos de juego se gestionarán de otra forma.
POR QUÉ SE QUEDA EN EL MILÁN
Luka Modric, aún dolido por no llevar al Milan a la Liga de Campeones tras una temporada en la que los rossoneri estuvieron entre los tres primeros hasta el final, quería cerrar esta etapa de su carrera de otra manera. Por eso se ha unido al nuevo proyecto del técnico portugués, ansioso por borrar el fracaso en el Manchester United.
ADIÓS A CROACIA
Según Milan Vibes, Modric ya decidió su futuro en la selección. Tras hablar con el nuevo técnico, Slaven Bilic, acordó despedirse de los aficionados —tras más de 200 partidos— en el duelo de Liga de Naciones contra España el 6 de octubre. La noticia, difundida por varios medios croatas, aún no es oficial. De confirmarse, Modric podría disputar una última temporada como jugador, quizás para luego incorporarse como directivo al Real Madrid, vistiendo solo los colores del Milan.
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