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Mitre presenta el balón oficial Ultimax Pro para la Community Shield 2026 entre Arsenal y Manchester City
Mitre presenta el balón del partido de la Community Shield
Mitre ha presentado el nuevo balón oficial Ultimax Pro para la Community Shield 2026. El tradicional partido que abre la temporada enfrentará al City, campeón de la FA Cup, con el Arsenal, campeón de la Premier League. El encuentro se disputará el domingo 16 de agosto en el Principality Stadium de Cardiff. Con el estadio de Wembley no disponible, el partido se jugará fuera de Inglaterra por primera vez desde 2006.
Como socio oficial de balones de la FA, Mitre diseñó el balón para celebrar la expectación y la unión de la nueva temporada. El diseño incluye gráficos de ondas sonoras y colores vibrantes que representan a los aficionados uniéndose.
- Getty Images Sport
Ondas sonoras y plata celebran el regreso del fútbol
El Ultimax Pro presenta gráficos fluidos que irradian desde cada panel y capturan la atmósfera que se crea cuando miles de aficionados se convierten en una sola voz. Los colores superpuestos se funden en nuevos tonos, mientras que los detalles plateados de calidad prémium en los característicos chevrones Delta reflejan el propio trofeo de la Community Shield.
Alex Roberts, responsable de marca en Mitre, dijo: "La FA Community Shield siempre ha sido una ocasión única en el calendario futbolístico. Siempre ha marcado el momento en el que el fútbol está de verdad de vuelta, y queríamos crear un balón de partido a la altura de ese momento.
"Cada balón oficial de partido que creamos debe reflejar la historia que hay detrás del encuentro. Para la Community Shield, eso significaba celebrar la energía, la emoción y la unión que la convierten en una ocasión tan especial. Con eso en mente, hemos creado un llamativo balón de élite, que realmente merece ocupar el centro de la escena. ¡Tengo la ligera sospecha de que este balón va a tener mucha demanda; personalmente, es uno de mis diseños favoritos hasta la fecha!"
La avanzada tecnología de vuelo se une a recuerdos históricos
Más allá de su llamativa estética, el balón incorpora la tecnología de alto rendimiento de Mitre. Las ranuras en relieve Hyperflow ofrecen una mayor estabilidad en el vuelo y reducen la resistencia al aire, mientras que una capa intermedia de Hyperfoam proporciona un toque sensible y un control cercano.
«Mitre ha vuelto a hacer un trabajo fantástico al crear un balón que refleja la importancia de la FA Community Shield. Estamos deseando verlo acaparar el protagonismo en Cardiff en una de las primeras grandes citas de la temporada futbolística», explicó Sarah Kendall, responsable de alianzas de The FA.
Para conmemorar el regreso del partido fuera de las fronteras de Inglaterra después de 20 años, Mitre regalará balones del encuentro a Peter Crouch, John Arne Riise y Andriy Shevchenko. El trío marcó cuando el partido se disputó por última vez fuera de Inglaterra en 2006.
- Getty Images Sport
Arsenal y Manchester City se disputan el duelo de Cardiff
El Crystal Palace es el actual poseedor del trofeo tras derrotar al Liverpool en la tanda de penaltis en la edición del año pasado. Ahora, el campeón de la Premier League, el Arsenal, y el ganador de la FA Cup, el City, se verán las caras en Gales para dar el pistoletazo de salida a la nueva campaña. Ambos equipos estarán deseando conquistar el primer título nacional en juego.
Con el nuevo balón Ultimax Pro listo para entrar en acción, los aficionados pueden esperar un apasionante duelo en el Principality Stadium el domingo 16 de agosto, cuando el fútbol inglés regrese oficialmente.
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