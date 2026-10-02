¡Misión de rescate en la Serie A! Inter, Atalanta y Lazio lanzan ofertas para acabar con la pesadilla de Federico Chiesa en el Liverpool

El internacional italiano llegó al Liverpool en agosto de 2024 en lo que se describió como una ganga de aproximadamente 10 millones de libras. Tras pasar cuatro exitosos años en la Juventus, se esperaba que Chiesa aportara una profundidad de élite a la línea ofensiva del Liverpool. Sin embargo, el futbolista italiano, internacional en 51 ocasiones, nunca ha logrado realmente asentarse en la Premier League, ya que con frecuencia ha quedado relegado en el orden de preferencias y ha tenido problemas de estado físico y de forma. Esta falta de impacto culminó con su exclusión de la plantilla del club para la Champions League de la presente temporada, una señal clara de que ya no entra en los planes a largo plazo.

Su ausencia de la competición europea no ha hecho más que alimentar los rumores sobre una salida inminente. Aunque logró sobrevivir a una reestructuración veraniega de la plantilla que tuvo como hecho destacado la marcha de la leyenda del club Mohamed Salah al Trabzonspor turco, la situación de Chiesa no ha mejorado. Con la apertura del mercado de fichajes de invierno prevista para el viernes 1 de enero, la posibilidad de una cesión o de un traspaso definitivo de vuelta a Italia es cada vez mayor.