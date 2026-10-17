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«Mis padres no estaban tan convencidos»: Lennart Karl revela cómo desafió a su familia para fichar por el Bayern de Múnich a los 14 años
Un prodigio adolescente supera las dudas de sus padres
La joven promesa del club más laureado de Alemania ha explicado que tuvo que mantenerse firme para conseguir incorporarse a las categorías inferiores del club cuando era adolescente. Llegó al FC Bayern Campus en el verano de 2022, tras formarse en las canteras del Viktoria Aschaffenburg y del Eintracht Frankfurt. Aquella decisión valiente a una edad tan temprana acabó sentando las bases de su rápido ascenso en Múnich.
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La apuesta por un internado da sus frutos
La idea de dejar su casa para ingresar en el internado de la cantera suscitó al principio muchas dudas en su familia, pese a que el joven delantero tenía entonces varias propuestas alternativas sobre la mesa.
Al recordar cómo se mantuvo firme en su decisión y se adaptó a vivir lejos de casa, Karl explicó en una entrevista con DAZN: «Mis padres no estaban muy convencidos, sobre todo mi madre. Pero desde el principio dije que quería ir allí. Cuando vi las instalaciones por primera vez, me dije: “Quiero ir allí”.
«Voy a hacerlo, voy a seguir adelante hasta el final. Mis padres no estaban precisamente de mi lado. Tenía algunas otras ofertas, pero dije que iba a hacerlo. Entré en el internado. Durante las dos primeras semanas eché un poco de menos mi casa. Me preguntaba cómo iba a salir todo. Pero después conocí a los chicos del internado y, a partir de ahí, todo fue bastante rápido. Lo pasé realmente muy, muy bien allí».
La irrupción en el fútbol sénior supera las expectativas iniciales
Incluso después de ir ascendiendo de categoría, el joven dudaba al principio de que fuera a tener oportunidades con regularidad a las órdenes de Vincent Kompany. Sin embargo, su situación cambió rápidamente tras debutar como profesional con el primer equipo el 15 de junio de 2025 contra el Auckland City en el Mundial de Clubes de la FIFA.
Al recordar sus primeros pasos en el primer equipo, Karl afirmó: «Al principio pensaba que sería difícil tener minutos. Luego empecé a jugar de vez en cuando, disputé algunos minutos y pude demostrar mis cualidades. Después fui titular por primera vez contra el Hoffenheim, creo, o quizá contra el [Wehen] Wiesbaden [en la Copa de Alemania]. Diría que hice un buen partido allí. Después llegó el Hoffenheim y di mi primera asistencia».
Su meteórica progresión alcanzó nuevas cotas en el mayor escenario europeo: se dio a conocer en la Champions League al marcar en los primeros cinco minutos contra el Club Brujas. «Y después llegó el Brujas, y luego el gol», recordó Karl con una sonrisa. «Creo que fue en el cuarto o quinto minuto. Pensé: “Vaya, todo estaba pasando muy rápido”. La Champions League siempre había sido un sueño para mí y, a partir de ahí, todo empezó a ir a mejor muy rápido».
- Sven Simon
Un acuerdo a largo plazo garantiza su futuro en Baviera
Su notable progresión ya ha sido recompensada por la directiva del club con la renovación de su contrato profesional, que le vincula al Allianz Arena hasta 2029. Con cada vez más experiencia tanto en las competiciones nacionales como en la Champions League, el joven buscará ahora hacerse un hueco habitual en la rotación ofensiva de Kompany esta temporada. La determinación que demostró hace cuatro años debería serle de gran ayuda mientras el Bayern persigue grandes títulos.
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