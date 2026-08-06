La publicación llega en un momento destacado. Ronaldo, de 41 años, ha estado disfrutando de unas largas vacaciones de verano desde la eliminación de Portugal en octavos de final del Mundial de 2026, pasando tiempo con su familia en Mallorca mientras la plantilla del Al-Nassr completaba una concentración de pretemporada en Lisboa sin él. Sí hizo una breve aparición a pie de campo durante el amistoso del Al-Nassr contra el Almería para saludar a sus compañeros, pero todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo, una decisión que el club ha presentado como un plan de puesta a punto controlado y no como un problema de mayor alcance, de cara a una campaña en la que sigue teniendo contrato tras la ampliación de dos años que firmó el año pasado.