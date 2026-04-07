Minnesota ofrece información actualizada sobre el estado de salud de James Rodríguez tras la hospitalización del exjugador del Real Madrid por deshidratación grave

La emergencia médica se produjo tras el partido amistoso de Colombia contra Francia el 29 de marzo. Tras sentirse indispuesto tras el partido, Rodríguez fue ingresado en el hospital el 31 de marzo para recibir una terapia de hidratación intravenosa con el fin de tratar una deshidratación grave. Aunque recibió el alta al cabo de tres días, comenzaron a circular especulaciones sobre su estado.

«James se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad», declaró el Minnesota en un comunicado oficial. «Su reincorporación al entrenamiento completo con el equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y se guiará íntegramente por su evolución clínica.

El Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no ha habido evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis».