¡Yerry Mina lo ha vuelto a hacer! El defensa del Cagliari, ya famoso también por su forma de moverse en el campo y de provocar a los delanteros rivales, se ha cobrado otra «víctima». Durante el Pisa-Cagliari, partido correspondiente a la 29.ª jornada, el colombiano provocó la expulsión del delantero de los nerazzurri, Rafiu Durosinmi, quien, tras un largo agarre del rival y unos cuantos insultos entre ambos, dio una patada al defensa. La intervención del árbitro La Penna fue inmediata: no tuvo dudas y le mostró la tarjeta roja.
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¡Mina lo ha vuelto a hacer! Provoca a Durosinmi, que reacciona con una patada y es expulsado: todas las «víctimas» del defensa del Cagliari
Minuto 37. El Pisa va ganando gracias a un gol de penalti de Moreo, pero el rumbo del partido corre el riesgo de dar un giro debido a una decisión arbitral: la expulsión del delantero toscano, Durosinmi. Tarjeta roja directa para el exjugador del Viktoria Plzen, culpable de haber cometido una falta por reacción contra Mina. Las imágenes lo dejan claro. En ellas se ve a ambos enzarzarse lejos del balón, intercambiando algunas palabras antes de que el delantero le dé una patada al rival entre las piernas y en las partes íntimas. En su regreso tras el parón posterior al partido Inter-Juventus, el árbitro La Penna decide la expulsión y castiga la reacción del delantero.
Inútiles las protestas del Pisa, que intentan hacer cambiar de opinión al árbitro, quien, sin embargo, se mantiene firme. A partir de ahí, Mina se convierte en el blanco de los aficionados del Arena Garibaldi, que comienzan a silbarlo cada vez que toca el balón. Y llega puntualmente también la intervención de Pisacane, quien, en el descanso, ha considerado oportuno sustituir a su jugador para preservarlo, dando entrada a Zappa. El colombiano vuelve así a estar en el ojo del huracán, una vez más por comportamientos que ya le habían valido diversas críticas en el pasado.
Por otra parte, el exjugador del Barcelona no es ajeno a utilizar cualquier medio para sacar provecho, incluso provocando a sus rivales, como ha hecho en más de una ocasión. D'Ambrosio y Rebic saben bien de qué hablamos, ya que fueron expulsados por faltas de reacción contra él en la pasada temporada, con el Monza y el Lecce, respectivamente. O también Osimhen y Zirkzee, a quienes anteriormente llegó incluso a pellizcarles un pezón en su constante intento de ponerlos nerviosos. Este año tampoco ha destacado precisamente por su deportividad. Provocó a Zhegrova, yendo a por él cara a cara, o a Kean, quien le respondió mostrando los músculos. Sin embargo, el caso más sonado que le concierne sigue siendo el de Morata. De hecho, en un partido entre el Como y el Cagliari, el español, agotado por el continuo trash talking del rival y por sus provocaciones, le pidió a Fábregas que lo sacara del campo.