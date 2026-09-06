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Milos Kerkez lanza una advertencia mientras el Liverpool se prepara para el Atlético de Madrid y una exigente acumulación de partidos
El impulso ganador en Portman Road
El Liverpool por fin puso en marcha su motor en la Premier League con una victoria por 2-0 sobre el Ipswich Town en Portman Road. Un doblete relámpago de Alexander Isak marcó la diferencia, pero para Kerkez la importancia del resultado fue más allá de los tres puntos. Después de un inicio titubeante en la campaña doméstica, el lateral izquierdo no tardó en destacar cómo el equipo corrigió errores anteriores para lograr un resultado muy necesario a domicilio.
Al valorar la actuación, Kerkez se deshizo en elogios hacia la contundencia del equipo. «Está muy bien. Creo que estuvimos en el partido desde el primer minuto. Es de lo que hablamos en los dos primeros partidos, que teníamos que hacerlo mejor. Creo que lo hicimos de manera sobresaliente. Obviamente, Alex está empezando a marcar y espero que eso continúe. Estoy contento con los chicos y, en general, con lo agresivos que fuimos», dijo el defensa a la web oficial del club.
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Advierte contra las celebraciones prematuras
Resulta cada vez más evidente que los jugadores están empezando a comprender por completo las exigencias específicas de Andoni Iraola. El periodo de transición entre entrenadores a menudo puede ser complicado, pero Kerkez siente que la plantilla ya está encontrando su ritmo. Con la fase de grupos de la Champions League a la vuelta de la esquina, el margen para la celebración es mínimo. Kerkez destacó que las exigencias físicas del sistema de presión alta de Iraola requerirán una concentración total mientras el club se prepara para una racha de tres partidos consecutivos en casa en Anfield.
«Creo que todo el mundo se sintió mejor en el campo y yo también creo que, cuando lo miro, me estoy metiendo más en el juego y estoy mejor. Obviamente, es dejar la portería a cero, especialmente fuera de casa sabemos que es duro en la Premier League en cualquier sitio. Estamos contentos, pero no podemos celebrarlo demasiado, ahora los partidos llegan cada tres días y toca pensar en el siguiente», advirtió Kerkez.
Evolución táctica bajo Andoni Iraola
La transición al plan táctico de Iraola parece estar acelerándose, y Kerkez señaló mejoras significativas en la manera en que el equipo gestiona los partidos. La portería a cero contra el Ipswich fue un motivo de especial orgullo para la unidad defensiva, que tuvo que resistir la presión tras los tempraneros goles de Isak. Kerkez explicó que el equipo está aprendiendo cuándo ir a por el balón y cuándo mantener la estructura, un equilibrio que es crucial para el éxito a largo plazo en la Premier League.
Kerkez profundizó en la dificultad de sostener una presión alta durante todo un partido y afirmó: "Cuando presionas como nosotros, es un poco difícil hacerlo durante todo el partido y durante los 90 minutos. Podemos hacerlo durante los primeros 30 o 35 minutos y, en cierto modo, también podemos hacerlo al principio de la segunda parte, pero luego todo pasa por mantenernos compactos y hablar entre nosotros".
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Construyendo química en la banda izquierda
Uno de los grandes temas de debate sobre el planteamiento táctico del Liverpool en este arranque de temporada ha sido la rotación en las bandas. Kerkez se ha encontrado jugando por detrás tanto de Cody Gakpo como de Bradley Barcola, dos futbolistas con perfiles muy diferentes. Mientras que Gakpo ofrece más juego de espaldas y tendencia a irse hacia dentro, Barcola aporta una velocidad explosiva y verticalidad. Kerkez insistió en que construir estas relaciones en el campo de entrenamiento es esencial para el éxito del equipo, especialmente al lidiar con un entorno de máxima exigencia como el del fútbol europeo.
"Tu trabajo es adaptarte. Para eso están los entrenamientos. Creo que con Cody este año nos entendemos mucho mejor. Creo que cuando llegó Bradley tuvimos buenas acciones, casi le di un pase al espacio muy bueno. Pero vamos mejorando el entendimiento cada día en los entrenamientos. Solo tenemos que seguir así", concluyó.
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