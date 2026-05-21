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Millwall y Wrexham estudian demandar tras la exclusión del Southampton de los play-offs de la Championship por el «Spygate»
Se avecina una tormenta legal en la Championship
Tras la expulsión del Southampton de la final de los play-offs de la Championship por el «Spygate», Millwall y Wrexham valoran demandar. Esperan los motivos por escrito del comité disciplinario independiente para decidir si reclaman indemnizaciones.
La polémica surgió tras la admisión de Southampton de haber espiado al Middlesbrough antes de las semifinales. Aunque el Boro fue readmitido para jugar la final contra el Hull City en Wembley, otros equipos consideran que la integridad de la temporada se vio afectada.
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Peticiones para reiniciar los play-offs
Las repercusiones han llevado a figuras destacadas de los clubes a expresar su frustración por la forma en que la EFL ha gestionado el proceso de sustitución. El delantero del Wrexham, Josh Windass, ha sido especialmente crítico y sugirió reiniciar el torneo de ascenso para incluir a los equipos que quedaron justo fuera de los seis primeros tras la deducción de puntos al Southampton.
El delantero del Wrexham recurrió a las redes sociales para expresar su desconcierto y afirmó: «Esta historia del Southampton es una de las más locas que he visto. Pero, ¿por qué no se reinician los play-offs con los otros cuatro equipos? ¡El Boro contra el Hull habría sido la semifinal! Estoy confundido».
Las opciones de ascenso directo del Hull City
Mientras Millwall y Wrexham negocian una indemnización, el dueño del Hull City, Acun Ilicali, va más allá y propone que su equipo no juegue la final. «En circunstancias normales, dos equipos llegan a la final y uno es descalificado. Nuestros abogados creen que deberíamos ascender directamente a la Premier League, pero aún lo están analizando», afirmó. No podemos afirmar nada con certeza; es una situación compleja».
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La incertidumbre en el banquillo y la decepción de los jugadores
En el Southampton hay consternación: al club le quitan cuatro puntos para la próxima temporada y le prohíben ascender. La plantilla está al borde de romper con el entrenador, Tonda Eckert, pues muchos jugadores creen que su esfuerzo se perdió por el «Spygate». El centrocampista Leo Scienza lo llamó «desgarrador» para una afición que «merecía algo mejor».
La FA podría abrir su propia investigación y imponer más sanciones. Mientras Millwall y Wrexham amenazan con demandas, la Championship vive una guerra civil. El ascenso, valorado en 200 millones de libras, se disputa ahora en los tribunales.