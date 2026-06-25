Según Sky, el campeón alemán y el FC Fulham acordaron el traspaso de Kusi-Asares.
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¡Millones por el fichaje del FC Bayern! El delantero fichará por la Premier League
El Fulham, de la Premier League, ya había fichado al jugador de 18 años en calidad de cedido del FCB la temporada pasada. Aunque Kusi-Asare solo disputó diez partidos, en su mayoría de corta duración, el club inglés se esforzó por incorporarlo de forma definitiva.
Según Sky, el Bayern rechazó varias ofertas inglesas hasta que el Fulham elevó la última a unos seis millones de euros, cantidad que convenció a los muniqueses. El contrato de Kusi-Asare con el FCB vence en 2027.
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¿Adiós definitivo al FC Bayern? Kusi-Asare firmaría un contrato a largo plazo con el Fulham.
Varios clubes de la Premier League se interesaron por Kusi-Asare. Sin embargo, el internacional sub-21 sueco prefiere las perspectivas del Fulham, que —según Sky— le ofrecerá un contrato a largo plazo y confía en su gran potencial pese a un primer año complicado en Londres. Ese potencial se reflejó en cuatro goles en cinco partidos con el filial ‘cottager’.
El Bayern lo fichó en febrero de 2024 al AIK Solna por 3,5 millones de euros. Con 16 años jugó con el filial sub-19 y, en la 2024/25, subió al equipo de la Regionalliga. En abril de 2025 debutó con el primer equipo del Bayern en la Bundesliga ante el Mainz (3-0), entrando en los últimos minutos.
Su segundo y último partido con el primer equipo fue en la jornada inaugural de la Bundesliga contra el RB Leipzig (6-0). Una semana después, fue cedido al Fulham.
Jonah Kusi-Asare: sus estadísticas con el Fulham hasta ahora.
Partidos disputados
10
minutos de juego
122
Goles
0
Asistencias
0