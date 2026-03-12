Sin embargo, tal vez como resumen de la temporada del Chelsea, en la rueda de prensa de Bompastor hubo más malas noticias que buenas en lo que respecta a las lesiones. Mayra Ramírez no ha jugado en toda la temporada debido a una lesión en el tendón de la corva que sufrió en la pretemporada y que requirió cirugía, y parece que no volverá a pisar el campo hasta la nueva campaña, después de que el entrenador del Chelsea revelara que ha sufrido otro revés en su recuperación.

«Mayra estaba progresando bien, pero volvió a sufrir una nueva lesión durante su rehabilitación», explicó Bompastor. «Ha sido una temporada difícil para ella. No estoy segura de que la veamos hasta el final de la temporada, por desgracia. Está pasando por un mal momento mental. Es normal. Ha sido una temporada complicada para ella, con lesiones, y a veces es difícil explicarlo todo. Ayer hablé con ella. Ahora mismo está muy decaída, es normal, pero todos en el club nos estamos asegurando de apoyarla de la manera adecuada y de proporcionarle lo que necesita».

Por su parte, la defensa inglesa Niamh Charles y la delantera estadounidense Catarina Macario también siguen de baja, sin fecha prevista para su regreso.

«Niamh sigue teniendo algunos problemas con el tobillo», dijo Bompastor. «Creo que todavía nota algo de dolor y molestias, y que el tobillo no está estable. Creo que a veces hacemos algunos progresos, pero cuando llegamos a un punto en el que está a punto de volver a los entrenamientos, creo que damos algunos pasos atrás. No está progresando. Es una pena. Por ahora, no tengo ningún plazo y lo mismo ocurre con Cat Macario. No está progresando y tampoco tengo ningún plazo para Cat, lo cual es una pena».