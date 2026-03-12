Getty Images
Millie Bright se perderá la final de la Copa de la Liga, mientras que el Chelsea recibe más malas noticias sobre lesiones, pero Sonia Bompastor podrá contar con una pieza clave para el partido contra el Manchester United
Oficial: Millie Bright se perderá la final de la Copa de la Liga
Bompastor confirmó en la rueda de prensa previa al partido del jueves que Bright no jugará el domingo, cuando el Chelsea se enfrente al Manchester United en el Ashton Gate del Bristol City en la final de la Copa de la Liga. La exdefensa de Inglaterra se retiró cojeando en los últimos compases de la victoria del Chelsea sobre el Tottenham el mes pasado tras sufrir un golpe en el tobillo, lo que le impidió participar en las victorias sobre el Liverpool y el Manchester United, previas al reciente parón internacional. Bright no ha podido recuperarse lo suficiente en ese tiempo para poder jugar el domingo, y Bompastor tampoco sabe cuándo volverá a estar disponible.
En declaraciones previas a la final, en la que el Chelsea buscará revalidar el título que ganó al Manchester City el año pasado, Bompastor afirmó: «Millie no estará disponible para el partido del domingo. Está tardando un poco más de lo que esperábamos. Por ahora no tengo ningún plazo para su regreso».
El regreso de Nathalie Bjorn supone un impulso perfecto para las Blues.
Afortunadamente, el Chelsea tiene buenas noticias en cuanto a lesiones, concretamente en la posición de central de Bright. Así que, aunque la exjugadora de las Lionesses no podrá disputar la final de la Copa de la Liga, Nathalie Bjorn vuelve por primera vez desde principios de diciembre. Kadeisha Buchanan, que regresó tras una larga lesión de ligamento cruzado anterior justo antes del parón internacional, es otra jugadora que puede ayudar a suplir la ausencia de Bright.
«Hemos trabajado muy bien con ellas durante el parón internacional», dijo Bompastor sobre la pareja. «Pudimos entrenar con la academia masculina. Quiero darles las gracias por ello, porque nos ayudaron mucho a preparar a las jugadoras para el partido del domingo. Será bueno tener a estas dos de vuelta en la plantilla».
La espera de Mayra Ramírez continúa
Sin embargo, tal vez como resumen de la temporada del Chelsea, en la rueda de prensa de Bompastor hubo más malas noticias que buenas en lo que respecta a las lesiones. Mayra Ramírez no ha jugado en toda la temporada debido a una lesión en el tendón de la corva que sufrió en la pretemporada y que requirió cirugía, y parece que no volverá a pisar el campo hasta la nueva campaña, después de que el entrenador del Chelsea revelara que ha sufrido otro revés en su recuperación.
«Mayra estaba progresando bien, pero volvió a sufrir una nueva lesión durante su rehabilitación», explicó Bompastor. «Ha sido una temporada difícil para ella. No estoy segura de que la veamos hasta el final de la temporada, por desgracia. Está pasando por un mal momento mental. Es normal. Ha sido una temporada complicada para ella, con lesiones, y a veces es difícil explicarlo todo. Ayer hablé con ella. Ahora mismo está muy decaída, es normal, pero todos en el club nos estamos asegurando de apoyarla de la manera adecuada y de proporcionarle lo que necesita».
Por su parte, la defensa inglesa Niamh Charles y la delantera estadounidense Catarina Macario también siguen de baja, sin fecha prevista para su regreso.
«Niamh sigue teniendo algunos problemas con el tobillo», dijo Bompastor. «Creo que todavía nota algo de dolor y molestias, y que el tobillo no está estable. Creo que a veces hacemos algunos progresos, pero cuando llegamos a un punto en el que está a punto de volver a los entrenamientos, creo que damos algunos pasos atrás. No está progresando. Es una pena. Por ahora, no tengo ningún plazo y lo mismo ocurre con Cat Macario. No está progresando y tampoco tengo ningún plazo para Cat, lo cual es una pena».
Plata en juego si el Chelsea logra superar las bajas
A la difícil tarea a la que se enfrenta el Chelsea para lidiar con todas estas lesiones se suma la ausencia de Ellie Carpenter y Sam Kerr en la final del domingo. Ambas se encuentran actualmente disputando la Copa Asiática con Australia, que se enfrentará a Corea del Norte en los cuartos de final el viernes. Si bien Lucy Bronze puede ocupar el puesto de lateral derecho de Carpenter, la indisponibilidad de Kerr en el centro del ataque supone un duro golpe, dadas las lesiones de Ramírez y Macario.
Sin embargo, las Blues vencieron al Manchester United en su último partido, a pesar de contar con muchas de las mismas ausencias, y esperarán obtener un resultado igualmente positivo en esta revancha. El equipo de Bompastor se ha quedado muy corto en la defensa del título de la Superliga Femenina esta temporada, pero aún hay tres trofeos en juego y ganar la Copa de la Liga este fin de semana podría suponer un trampolín para terminar la temporada con fuerza.
