¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
إنزاجي - بنزيما - الهلالkooora
GOAL

Traducido por

Miles de millones y juego limpio financiero: la sorpresa de Benzema y la delantera de oro comprometen al Al-Hilal

FEATURES
Al Hilal
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
K. Benzema
S. Inzaghi
1ª División
Arabia Saudita
Países Bajos
Brasil
Inglaterra
Francia
Italia

El Zamalek marca la pauta en el mercado de fichajes

El Al-Hilal no entra al mercado de fichajes, sino que parece reabrirlo de nuevo cada vez que todos creen que ha caído el telón: nombres importantes que llegan, otros que se marchan y contratos firmados por cifras enormes; luego llegan las rescisiones y las cesiones para devolver el escenario al punto de partida, en una de las reconstrucciones de plantilla más polémicas del fútbol saudí en los últimos tiempos.

Y desde el pasado enero, los movimientos del "Líder" se han convertido en tema permanente de debate entre la afición y los medios, no solo por el valor de las operaciones, sino por la velocidad con la que cambia la fisonomía del equipo. 

Lee también: Vídeo: Waleed Al-Farraj lo destapa: ¡por esta razón decidió Benzema retirarse!

El Al-Hilal fichó a estrellas, luego prescindió de algunas de ellas y volvió a contratar nombres nuevos casi en las mismas posiciones, como si el club no se concediera un plazo largo para probar un proyecto antes de pasar a otro.

Lo más llamativo es que las voces que reclaman aplicar las reglas del juego limpio financiero al Al-Hilal se alzaron a medida que crecía el volumen del gasto, sobre todo porque el club posee una capacidad de compra que le otorga un lujo del que no disponen en la misma medida muchos de sus rivales.

 Pero, más allá de la polémica reglamentaria, la pregunta deportiva sigue siendo más incómoda: si se gasta todo este dinero, ¿por qué no se ha traducido todavía en un dominio total de la Liga y de Asia?

  • Desde enero, Al-Hilal no descansa

    La lista por sí sola revela la magnitud del movimiento que ha vivido Al-Hilal. Desde enero hasta este momento, el club ha entrado en una serie de fichajes que incluyeron a Karim Benzema, Rayan Al-Dawsari, Pablo Marí, Murad Hausawi, Sultan Mandash, Karim Benzema, Simon Bouabré y Mohammed Kader Meïté..

    Además de Abdullah Al-Anazi, Sabri Dhal, Nawaf Al-Habashi, Mohammed Al-Sarnoukh y Mohammed Mahzari, a partir del mercado actual. Después las miradas se dirigieron hacia los grandes nombres, y así apareció el neerlandés Crysencio Summerville, y tras él llegó el inglés Ollie Watkins, y luego el brasileño Gabriel Martinelli, hasta que la parcela ofensiva de Al-Hilal se convirtió en un taller abierto que no se detiene.

    Y aquí precisamente reside la paradoja; el club no padecía una carencia ofensiva como para iniciar todo este gasto, sino que ya poseía un grupo de nombres capaces de marcar la diferencia. 

    Y a pesar de ello, la directiva optó por añadir más, como si el objetivo ya no fuera únicamente reforzar el ataque, sino construir una línea delantera capaz de competir con cualquier equipo del mundo en cuanto a nombres.

    Pero el fútbol no otorga los títulos a quien posee los nombres más rutilantes. A veces, la abundancia de estrellas es el comienzo de un nuevo problema, porque cada jugador necesita su rol, cada estrella necesita minutos, y el sistema necesita tiempo hasta entenderse a sí mismo.

    Entradas para los partidos de la Saudi Pro League¡Compra tu entrada ahora!

    • Anuncios
  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Benzema: fichaje estelar y un final más rápido de lo previsto

    En medio de todo este gasto, el caso de Karim Benzema se convirtió en el más polémico. Un delantero de la talla de un Balón de Oro, contratado por el Al-Hilal, cuya salida se filtró muy poco tiempo después, antes de que circularan cifras enormes vinculadas al finiquito económico, estimado en unos 25 millones de euros.

    Y aquí el panorama se vuelve más complejo; no solo porque Benzema no triunfara, sino porque el propio fichaje no duró mucho antes de que el club empezara a buscar una solución alternativa.

     Aproximadamente seis meses bastaron para que el Al-Hilal se encontrara ante una nueva decisión, y después apareció Watkins como posible recambio, dando inicio a otro capítulo de la historia.

    El problema no es que un fichaje fracase, pues eso ocurre en el fútbol. El verdadero problema surge cuando se repite el mismo ciclo: un fichaje enorme, luego la falta de convencimiento, después una rescisión de contrato o una cesión, y luego otro fichaje enorme. En ese momento la cuestión deja de ser únicamente deportiva y se convierte en un interrogante sobre el coste de los errores y la rapidez en la toma de decisiones.

    Y desde esta perspectiva, Benzema se ha convertido en un símbolo de toda una etapa dentro del Al-Hilal; una etapa en la que hoy puede llegar un gran nombre mundial y mañana quedar fuera del proyecto si no encaja rápidamente con la visión deportiva.

  • imago-sport-1080255964.jpgIcon Sportswire

    Dinero a raudales: unos resultados que aún están por demostrarse

    El Al-Hilal no solo gastó en Benzema, sino que su plantilla vivió una serie de movimientos que incluyeron la salida de otros nombres mediante rescisiones, como Joao Cancelo, Matteo Bataille y Malcom de Oliveira, además de la cesión de Darwin Núñez, quien no tuvo el impacto esperado durante su primera experiencia.

    Núñez en concreto representa una gran paradoja en esta historia: un jugador procedente del Liverpool, un fichaje cargado de enormes ambiciones, que luego se encuentra fuera de los planes y se marcha cedido, y en ese mismo momento el Al-Hilal comienza a buscar un nuevo delantero centro, hasta llegar a Watkins.

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

    Y cuando a eso le sumas los fichajes de Sommerville, Martinelli y Watkins, el panorama se asemeja a un enorme movimiento financiero continuo dentro del equipo, especialmente en la línea ofensiva: nombres importantes que llegan y nombres importantes que se van, y la factura no se detiene.

    Pero aquí hay que separar dos cosas: el gran gasto no significa automáticamente que exista una infracción financiera, y hablar del Juego Limpio Financiero requiere siempre de reglamentos y datos oficiales para que se convierta en una acusación real.

     En cuanto a lo que sí puede debatirse en el plano deportivo, es la eficiencia del gasto y hasta qué punto el equipo es capaz de convertir esta inversión en títulos.

    Y el Al-Hilal en concreto no tiene el lujo de decir que la construcción necesita muchos años, porque cada temporada compite por la Liga y por la Liga de Campeones de Asia, y su afición no se fija tanto en la lista de estrellas como en lo que acabará entrando en las vitrinas del club en forma de trofeos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1081063979.jpgAbdullah Ahmed

    El ataque dorado: ¿se convertirá en un tesoro o en una factura interminable?

    El Al-Hilal podría contar ahora con una de las líneas ofensivas más apasionantes de la liga, pero poseer el ataque más poderoso sobre el papel no significa necesariamente tener al equipo más fuerte sobre el terreno de juego. 

    Watkins, Martinelli y Summerville son nombres capaces de marcar la diferencia, pero su verdadero éxito se verá cuando el equipo deje de cambiar su composición cada pocos meses y le dé a su sistema la oportunidad de crecer y estabilizarse.

    Y aquí la ecuación del Al-Hilal parece un arma de doble filo: la fortaleza económica permite al club corregir sus errores con rapidez, pero también puede empujarlo a tomar decisiones apresuradas cada vez que un jugador o un proyecto tropieza, con lo que la rueda del cambio continúa sin fin.

    Lo más llamativo es que todas estas inversiones ofensivas no han venido acompañadas, hasta ahora, del dominio que la afición espera de una plantilla de semejante valor, pues la liga necesita continuidad, Asia necesita solidez, y los grandes títulos se deciden a veces por un detalle defensivo más que por un nuevo nombre ofensivo.

    Por ello, la verdadera pregunta ya no es: ¿a quién fichará el Al-Hilal a continuación? Sino: ¿podrá el Al-Hilal por fin dejar de comprar soluciones y empezar a construir un sistema que no necesite un cambio constante?

    Así, si «El Líder» logra convertir ese poder adquisitivo en un equipo cohesionado, el nuevo tridente ofensivo podría convertirse en una generación dorada que se imponga durante años.

     En cambio, si continúa la política de entradas y salidas, rescisiones y cesiones, los miles de millones que hacen ruido en el mercado de fichajes podrían convertirse en una simple factura descomunal para un proyecto que aún no ha encontrado su estabilidad.

1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL