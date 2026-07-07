El Milan y la Lazio negocian el traspaso de Mario Gila. La primera oferta rossonera de 25 millones más 2 en bonificaciones fue rechazada; Lotito pide 30 millones garantizados. La mitad de lo que reciba la Lazio irá al Real Madrid.
Traducido por
Milán, ya hay acuerdo con la Lazio por Gila:
EL AGENTE DE GILA EN CASA MILÁN: «ESTAMOS TRABAJANDO»
Alejandro Camano, agente de Mario Gila, negocia su fichaje: ayer presentó la oferta del AC Milan a la Lazio en Roma y esta mañana se reunió en Casa Milan con Bobby Gardiner y Hendrik Almstadt. También se habla del futuro de Víctor Valdenpeñas, defensa versátil del Real Madrid nacido en 2006.
Camano declaró a la prensa: «¿Cómo ha ido la reunión? Como siempre, todas las reuniones con los clubes italianos son muy buenas».
Sobre la llegadadeGila al Milan, añadió: «Hay varios nombres y negociaciones en curso; estamos trabajando».
NUEVA OFERTA
Mario Gila y su agente, Alejandro Camano, presionan para que el defensa fiche por el Milan, con el que ya tienen un acuerdo de cinco años a 5 millones de euros netos por temporada. Según nuestra información, el club rossonero presentará en las próximas horas una segunda oferta a la Lazio por el jugador español.
SE HA ALCANZADO UN ACUERDO
La Lazio ha aceptado la segunda oferta del Milan: acuerdo total por unos 30 millones de euros, cifra que siempre pidió Lotito. Solo quedan los últimos trámites antes de que Gila firme su contrato de 5 años.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias