El Milan mira hacia el futuro en busca de jóvenes talentos que puedan incorporarse también al segundo equipo, entrenado por Massimo Oddo, que podría volver a la Lega Pro. Kirovski ha dado un golpe muy interesante de cara al futuro: tras largas negociaciones, llega desde el Partizan de Belgrado el talento montenegrino Andrej Kostic. El delantero centro, nacido en 2007, ya ha destacado este año tanto en la Conference League como en la liga serbia, donde ha marcado 10 goles en 27 partidos.
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Milán: ya es oficial el fichaje de Andrej Kostic, procedente del Partizan de Belgrado. Los detalles del traspaso; jugará en el Milan Futuro
COMUNICADO OFICIAL DEL MILÁN
Kostic llegó a Milán el sábado pasado y al día siguiente superó con éxito las pruebas médicas con el Milan. A continuación, el comunicado oficial emitido por el club rossonero:
«El AC Milan se complace en anunciar que ha adquirido los derechos deportivos del futbolista Andrej Kostic con carácter definitivo a partir del 1 de julio de 2026.
El delantero, nacido en 2007, procede del Fudbalski Klub Partizan y formará parte del Proyecto Milan Futuro, dedicado al crecimiento y desarrollo de jóvenes talentos».
¿CUÁNTO HA COSTADO?
Según la información recabada por nuestra redacción, el Milan ha llegado a un acuerdo definitivo con el Partizan de Belgrado por 3 millones de euros, más una serie de bonificaciones (que, de cumplirse, elevarían la cifra final a 8 millones de euros) y un porcentaje sobre una futura venta a favor del club serbio. El Milan, como es habitual cuando se trata de jugadores del Milan Futuro, no ha comunicado la fecha de vencimiento del contrato, que se prevé que sea en julio de 2030.
LA IRA DE MIJATOVIC
Ayer, el vicepresidente del club serbio convocó una asamblea extraordinaria porque no tenía ni idea de la operación. El exjugador de la Fiorentina Mijatovic se mostró consternado por lo ocurrido: «En relación con la información sobre el traspaso de Andrej Kostic al Milan, me veo en la obligación de dirigirme, en primer lugar, a los aficionados del Partizan, pero también al resto del público deportivo. Y de precisar, claramente, que me desmarco por completo de dicha decisión. Afirmo, con total responsabilidad, que no se me ha consultado en modo alguno sobre el traspaso de Andrej Kostic y que ni siquiera he visto la oferta del Milan. Subrayo que, aunque hubiera participado en el proceso de decisión, habría dejado claro de forma inequívoca a todos los miembros del Consejo de Administración que me opongo rotundamente a aceptar una oferta tan irrisoria. Este comportamiento constituye una grave violación de los estatutos sociales, teniendo en cuenta que, en virtud de mi cargo y de mis competencias bien definidas, soy responsable de todo el sector deportivo del club, incluidas las cuestiones relativas a la política de fichajes y al desarrollo de los jugadores. [Mijatovic al portal sportske]. ¿Es así como el club pretende funcionar en el futuro? ¿Vendiendo a sus futbolistas más prometedores a coste cero? Han tomado esta decisión a pesar de que el resto del Consejo de Administración, liderado por Rasim Ljajic, sabe que en los últimos meses he mantenido intensos contactos y conversaciones con representantes de varios equipos de las cinco principales ligas europeas, en relación con algunos de nuestros jóvenes jugadores, entre ellos Kostic. Y que he dejado claro a todos que todos nuestros jugadores tienen cláusulas de rescisión multimillonarias y que la política del club es valorizar adecuadamente su talento y su potencial futbolístico. Opino que, con esta cesión, se ha creado un peligroso precedente, que tendrá un impacto extremadamente negativo en la percepción del valor de nuestros jóvenes jugadores en el mercado futbolístico.
En mi calidad de vicepresidente de una de las mayores instituciones deportivas de esta región, el Partizan Football Club, espero la máxima transparencia no solo en lo que respecta a este traspaso, sino también a toda la gestión del club, y que esto se produzca lo antes posible. Al mismo tiempo, hago un nuevo llamamiento al resto de la directiva para que, dada la evidente incapacidad de obtener los recursos financieros necesarios para el funcionamiento normal del club, y de manera que no perjudique sus intereses ni viole los principios estatutarios, se convoque lo antes posible y sin demora una Asamblea Extraordinaria del club con el fin de definir claramente el camino y la estrategia que un club tan importante y serio como el FK Partizan debería seguir».