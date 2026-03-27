Goal.com
En directo
grafica tonali arsenalGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan y Juventus, Tonali se aleja: llega la oferta gigantesca del Manchester United

AC Milán
Juventus
S. Tonali
Fichajes
Newcastle
Manchester United
Premier League

Sandro Tonali, hoy más que nunca, está literalmente en boca de todos. El gol y la asistencia que decidieron el Italia-Irlanda del Norte, en la primera vuelta de la repesca de clasificación para el próximo Mundial, y en un partido al que llegó sin estar en plena forma física, han devuelto al centrocampista del Newcastle al papel de «imprescindible», si no de mejor jugador de nuestra selección nacional.


Sin embargo, su actuación con la camiseta azul ha sido clave para volver a hablar también del futuro de este jugador nacido en 2000, que ha alimentado los sueños y los remordimientos de quienes lo querrían de vuelta en la Serie A, pero también los rumores sobre un futuro lejos de los Magpies, aunque para permanecer en la Premier League. Y precisamente esta vía, según informa Fabrizio Romano, es hoy la más factible, si no la más probable.


  • EL SUEÑO DE LA JUVENTUS

    El club italiano que más se ha acercado a Tonali en este último año ha sido, sin lugar a dudas, la Juventus. El equipo bianconero necesita reforzar el centro del campo con al menos un fichaje de primer nivel, y en los planes de Giorgio Chiellini siempre ha estado la idea de incorporar a un jugador joven, carismático, a ser posible italiano, y que sepa jugar tanto en un sistema de dos como de tres. Tonali era y es el perfil ideal, pero sin la certeza de la clasificación para la Champions, presentar una oferta será imposible.

    • Anuncios

  • EL REGRESO AL MILÁN

    A Sandro le gustaría volver a Italia y, sobre todo, le gustaría volver al Milan, el equipo al que anima y del que se separó por una cuestión económica que no dependía tanto de él como del club. Aceptó la oferta del Newcastle en un momento delicado y no se arrepiente, pero tarde o temprano le gustaría volver al Milan. Hoy en día, el Milan busca un centrocampista con sus características, pero, por un lado, es difícil que los Magpies vuelvan a negociar con el club al que han pagado una fortuna, y, por otro, la propiedad considera que las cifras de la posible operación están fuera del mercado.

  • ARSENAL Y MANCHESTER UNITED

    Así pues, teniendo en cuenta también un contrato hasta el 30 de junio de 2028 que deja al Newcastle con las riendas del asunto y un salario de unos 8 millones de euros anuales que está fuera del alcance de los clubes de la Serie A, es muy probable que el futuro de Sandro Tonali siga estando en la Premier League. El Arsenal, según informa Fabrizio Romano, es el club que más se ha movido por él también durante el último mercado de invierno, pero en estas horas el Manchester United está muy interesado en el jugador, ya que va a realizar nada menos que dos fichajes en el centro del campo y está preparando una megaoperación económica tanto con el jugador como con el Newcastle para cerrarla antes de que termine la temporada. Y la Serie A, en estas condiciones, no puede sino quedarse fuera.