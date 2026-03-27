Milan y Juventus, Tonali se aleja: llega la oferta gigantesca del Manchester United

Sandro Tonali, hoy más que nunca, está literalmente en boca de todos. El gol y la asistencia que decidieron el Italia-Irlanda del Norte, en la primera vuelta de la repesca de clasificación para el próximo Mundial, y en un partido al que llegó sin estar en plena forma física, han devuelto al centrocampista del Newcastle al papel de «imprescindible», si no de mejor jugador de nuestra selección nacional.





Sin embargo, su actuación con la camiseta azul ha sido clave para volver a hablar también del futuro de este jugador nacido en 2000, que ha alimentado los sueños y los remordimientos de quienes lo querrían de vuelta en la Serie A, pero también los rumores sobre un futuro lejos de los Magpies, aunque para permanecer en la Premier League. Y precisamente esta vía, según informa Fabrizio Romano, es hoy la más factible, si no la más probable.



