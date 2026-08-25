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Ruben Amorim MilanGetty Images

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Milan vuelve de inmediato al campo para preparar el duelo con el Venezia: también se suma la joya de la generación 2011 Akram Jadid

AC Milán
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Directamente al trabajo. El Milan no descansó ayer y, menos de 24 horas después del triunfo en Turín, que abrió la temporada, el grupo estaba en Milanello para preparar el partido del viernes contra el Venezia. Quienes jugaron en el Olímpico Grande Torino realizaron una sesión de recuperación; todos los demás se entrenaron con normalidad.


  • Sorpresa: está Jadid, clase de 2011

    La verdadera sorpresa de ayer, como informa La Gazzetta dello Sport , fue el entrenamiento con el primer equipo de Akram Jadid, delantero de la generación de 2011, al que Amorim tuvo así la oportunidad de ver de cerca por primera vez. Un chico con un gran futuro, que ha marcado más de 700 goles desde que está en la cantera del AC Milan, a pesar de que casi siempre ha jugado en una categoría superior a su edad. Jadid conquistó hace solo unas semanas el título nacional sub-15, en la final contra el Empoli.

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