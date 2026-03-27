Una tarde dedicada al compañerismo y la alegría. Las miradas felices de unos veinte pacientes, entre niños y adolescentes de entre 2 meses y 17 años, y las de Matteo Gabbia, Ruben Loftus-Cheek y los jóvenes del Milan Futuro Jacopo Sardo y Filippo Piermarini, que visitaron a los niños ingresados en el hospital Del Ponte de Varese. Autógrafos, regalos y algunas bromas con los jóvenes pacientes, que agradecieron esta visita que el Milan lleva a cabo de forma continua.
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Milán, visita a los pequeños pacientes: «Ha sido bonito para ellos, pero también para nosotros: hemos visto su fortaleza»
LAS PALABRAS ENJAULADAS
«Son niños con una fuerza increíble: te hacen comprender lo que realmente importa. No es la primera vez; a menudo intentamos organizar iniciativas como esta. Es bonito intentar hacer sonreír a los niños y a sus familias, que están pasando por momentos difíciles. Lo mejor es tener tiempo para conocer a estos chicos, hacerles ver que somos personas normales, con los mismos miedos y los mismos pensamientos. Nos han impresionado por la fuerza y la sonrisa que son capaces de mostrar. Te hacen reflexionar: a veces nos perdemos en problemas muy pequeños», palabras de Gabbia.
LAS DECLARACIONES DE LOS JÓVENES DE MILAN FUTURO
«Ha sido muy emocionante. No es fácil enfrentarse a este tipo de situaciones, pero ver una sonrisa tras un pequeño gesto es algo que se queda grabado. Esperamos poder volver a hacerlo, porque te deja muchas satisfacciones». La visita forma parte de una iniciativa más amplia. De hecho, en los últimos meses, la cantera del Milan ha organizado una recogida de juguetes y fondos, en la que han participado niños y familias.
Una señal clara, la del Milan, de cercanía al territorio.