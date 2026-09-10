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Matteo Gabbia MilanGetty Images

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Milan, una buena noticia para Amorim: Gabbia ha resuelto el problema de tobillo y acelera hacia la convocatoria para la Lazio

AC Milán

Milan: Gabbia ha vuelto a entrenarse con el grupo y apunta a entrar en la convocatoria para la visita a Roma ante la Lazio

Una buena noticia para el AC Milan y para Ruben Amorim: Matteo Gabbia ha vuelto a entrenarse con el grupo esta mañana. El canterano del Milan se había visto obligado a perderse el último partido contra la Juventus del pasado domingo a causa de la lesión en el tobillo. Todo apunta a su regreso a la lista de convocados para el compromiso del próximo sábado en el Olímpico contra la Lazio, líder.

  • CONFIRMACIÓN DE DE WINTER

    La pronta recuperación de Gabbia representa una excelente noticia también de cara al próximo tour de force que espera al Milan con 4 compromisos en 10 días. El vicecapitán del Milan estará disponible como mucho desde el banquillo para el duelo ante la Lazio del ex Gattuso; en el centro de la defensa será confirmado el excelente De Winter, con Gila y Pavlovic a los lados.

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