Una buena noticia para el AC Milan y para Ruben Amorim: Matteo Gabbia ha vuelto a entrenarse con el grupo esta mañana. El canterano del Milan se había visto obligado a perderse el último partido contra la Juventus del pasado domingo a causa de la lesión en el tobillo. Todo apunta a su regreso a la lista de convocados para el compromiso del próximo sábado en el Olímpico contra la Lazio, líder.