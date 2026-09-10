Una buena noticia para el AC Milan y para Ruben Amorim: Matteo Gabbia ha vuelto a entrenarse con el grupo esta mañana. El canterano del Milan se había visto obligado a perderse el último partido contra la Juventus del pasado domingo a causa de la lesión en el tobillo. Todo apunta a su regreso a la lista de convocados para el compromiso del próximo sábado en el Olímpico contra la Lazio, líder.
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Milan, una buena noticia para Amorim: Gabbia ha resuelto el problema de tobillo y acelera hacia la convocatoria para la Lazio
CONFIRMACIÓN DE DE WINTER
La pronta recuperación de Gabbia representa una excelente noticia también de cara al próximo tour de force que espera al Milan con 4 compromisos en 10 días. El vicecapitán del Milan estará disponible como mucho desde el banquillo para el duelo ante la Lazio del ex Gattuso; en el centro de la defensa será confirmado el excelente De Winter, con Gila y Pavlovic a los lados.
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