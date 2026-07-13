Christopher Nkunku llega renovado a la 2026/2027, decidido a redimirse tras un debut con el Milan por debajo de las expectativas. Llegó en los últimos días del verano pasado, con un evidente retraso en su forma física por no haber participado en la pretemporada con el Chelsea, y el delantero nacido en 1998 terminó con 7 goles y 3 asistencias en 32 partidos de la Serie A, aunque con un rendimiento muy irregular. Las imágenes que circularon en la red, mostrando a un Nkunku en óptima forma tras entrenamientos personalizados durante el verano, sugieren que el exjugador del París Saint-Germain y del Leipzig está listo para ser clave en el nuevo Milan de Rubén Amorim.
Traducido por
Milán, un nuevo comienzo para Nkunku: qué cambia con el paso de Allegri a Amorim y las nuevas perspectivas en el mercado de fichajes
GRAN OPORTUNIDAD
Tras superar las dificultades tácticas y de continuidad con Massimiliano Allegri, Nkunku puede brillar en el Milan con el nuevo técnico, ex del Sporting de Lisboa y del Manchester United. Su esquema 3-4-2-1 aprovecha a dos mediocampistas ofensivos con pie inverso detrás del delantero. Con Pulisic aún recuperándose del desgaste físico y mental del Mundial, que además le dejó una microfractura en la tibia que lo mantendrá fuera varias semanas, el francés tiene una gran oportunidad de acaparar el protagonismo, ganarse la confianza de Amorim en la pretemporada y ascender en la jerarquía del equipo.
ENERO QUEDA LEJOS
El Milan quiere fichar un extremo zurdo y, con la posible salida de Rafael Leão, el futuro de Christopher Nkunku no dependerá solo de las ofertas del verano. En enero lo buscó el Fenerbaçe de Domenico Tedesco, quien lo dirigió en el Leipzig, y el Milan lo habría vendido por una oferta cercana a los 37 millones de euros más bonificaciones, a pagar solo en verano de 2025.
QUÉ HA CAMBIADO
Hoy la situación es distinta: Nkunku llega de una temporada complicada que le costó quedarse fuera del Mundial, pese a haber integrado la prelista de Didier Deschamps. Por ahora ningún club parece dispuesto a pagar una cifra alta —el delantero percibe un sueldo de 5 millones de euros netos más bonificaciones hasta 2030— por un jugador que debe reconstruirse tras su decepcionante paso por el Chelsea y su complicada temporada con la camiseta rossonera. Comienza la temporada del Milan y, para Nkunku, hoy puede ser un nuevo comienzo.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias