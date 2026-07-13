Milán, un nuevo comienzo para Nkunku: qué cambia con el paso de Allegri a Amorim y las nuevas perspectivas en el mercado de fichajes

Christopher Nkunku llega renovado a la 2026/2027, decidido a redimirse tras un debut con el Milan por debajo de las expectativas. Llegó en los últimos días del verano pasado, con un evidente retraso en su forma física por no haber participado en la pretemporada con el Chelsea, y el delantero nacido en 1998 terminó con 7 goles y 3 asistencias en 32 partidos de la Serie A, aunque con un rendimiento muy irregular. Las imágenes que circularon en la red, mostrando a un Nkunku en óptima forma tras entrenamientos personalizados durante el verano, sugieren que el exjugador del París Saint-Germain y del Leipzig está listo para ser clave en el nuevo Milan de Rubén Amorim.