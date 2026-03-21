Maignan 6,5: recoge dos veces el balón del fondo de la red sin tener culpa alguna. Decisivo, esta vez sí, con una intervención de puro instinto que le niega a Simeone la alegría de un gol ya hecho en el minuto 67, lo que compensa su intervención en la primera parte ante Zapata. Decisivo.

Tomori 5,5: una primera parte siempre a la zaga para el defensa inglés, que no celebra como debería su regreso a la selección inglesa. Una falta por detrás le cuesta la tarjeta amarilla y la sustitución en la segunda parte, cuando Allegri pasa al 4-3-3 (desde el minuto 46, Athekame 6: ordenado desde el punto de vista táctico).

De Winter6: llega tarde al remate de Simeone que supuso el 1-1 provisional. Se recupera y lucha por cada balón, centímetro a centímetro, tanto contra Zapata como contra Adams.

Pavlovic6,5: traza un arco de rara belleza para la primera ventaja del Diavolo; ya suma 4 goles esta temporada. Medio punto menos por la falta que provoca el penalti, totalmente evitable, con la que regala (involuntariamente) una esperanza a los granates en los últimos minutos.

Saelemaekers 6: partido sin infamia ni gloria: diligente desde el punto de vista táctico, pero le falta su proverbial electricidad para encender las ofensivas rossoneras. (desde el 90' Odogu sv)

Fofana 7: Prati y Obrador intentan crear una doble marca que no molesta al francés, hábil a moverse en el momento justo para desbaratar el dispositivo táctico granata. Es recompensado con su segundo gol de la temporada, el más importante porque cierra el partido. Decidido. (desde el 70' Ricci 6: como suele ocurrirle, tiene un buen impacto en el partido al salir desde el banquillo. Está a punto de marcar en los últimos minutos)

Modric 6: liderazgo en el centro del campo; decide dejar en casa la capa de superhéroe porque hoy, para el equipo, hacía falta ser prácticos y ganadores. Siempre presente y en el meollo del juego, muestra una condición física aún brillante.

Rabiot 7: el Duque ha vuelto y el Milan vuelve a la victoria, la ecuación se repite con cierta facilidad. Marca un gol de delantero consumado, el quinto de su campeonato, que encarrila el partido para los rossoneri. Indispensable.

Bartesaghi 5,5: en la primera parte le cuesta mucho leer los movimientos de Pedersen. Mejora en la segunda parte, pero en conjunto su partido está por debajo de la nota de aprobado.

Pulisic 6: en los primeros 20 minutos, como segundo delantero, le cuesta encontrar la clave del partido. Decididamente mejor cuando el Milan pasa al 4-3-3. Suya es la deliciosa asistencia para el gol de Rabiot. Aún no es el verdadero Pulisic, pero al menos llegan algunas señales de recuperación. (desde el 77' Giménez s.v)

Fullkrug 5,5: llega a la cita con el traje equivocado: demasiado holgado y pesado para convencer al sastre Allegri. Un cabezazo al centro, algunos pases de apoyo elementales y la sensación de no poder hacer nunca daño a los rivales. Suspenso. (desde el 70' Nkunku 6: se mueve bien en los últimos minutos)





Entrenador Allegri 6,5: lee bien el partido cambiando el sistema táctico para frenar el entusiasmo del Torino. Éxito de oro para la carrera hacia la Liga de Campeones.