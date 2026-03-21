Goal.com
En directo
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-TORINOAFP

Traducido por

Milán-Torino, el vídeoarbitraje EN DIRECTO: penalti a favor de los granates por una falta de Pavlovic sobre Simeone

Las decisiones arbitrales del Milan-Torino, partido correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A

El equipo arbitral del Milan-Torino:


Árbitro: FOURNEAU


Asistentes: ROSSI M. - MORO


Cuarto árbitro: DOVERI


VAR: NASCA


AVAR: MARESCA

  • EL REPAS DE VÍDEO

    83' - Ricci está a punto de marcar el 4-1, pero en el otro lado del campo Simeone yace en el suelo. Fourneau revisa la jugada en el VAR y detecta un golpe involuntario de Pavlovic en la cara de Simeone. El árbitro comunica al público de San Siro que la intervención de Pavlovic es falta de penalti. Luca Marelli, en DAZN, especifica que se trata de una jugada de intensidad.


    88' - El Torino reclama una mano de De Winter en el área. El contacto con la mano existe, pero Fourneau deja seguir el juego. Para Luca Marelli, el brazo del central rossonero nunca se movió.

    • Anuncios
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
AC Milán crest
AC Milán
MIL