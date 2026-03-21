83' - Ricci está a punto de marcar el 4-1, pero en el otro lado del campo Simeone yace en el suelo. Fourneau revisa la jugada en el VAR y detecta un golpe involuntario de Pavlovic en la cara de Simeone. El árbitro comunica al público de San Siro que la intervención de Pavlovic es falta de penalti. Luca Marelli, en DAZN, especifica que se trata de una jugada de intensidad.





88' - El Torino reclama una mano de De Winter en el área. El contacto con la mano existe, pero Fourneau deja seguir el juego. Para Luca Marelli, el brazo del central rossonero nunca se movió.