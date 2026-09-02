Lo que no le falta a Tomori es, sin duda, coherencia: profundamente ligado al AC Milan, ha rechazado todas las ofertas con tal de seguir en el club siete veces campeón de Europa. En enero de 2025 hizo saltar por los aires, pese a un acuerdo total entre los clubes, su traspaso al Tottenham, mientras que este verano declinó primero al Coventry de Lampard y después al Fulham, que había intensificado una presión asfixiante precisamente en el último día de mercado.
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Milan: Tomori volverá al grupo el jueves; los entresijos de la decisión de Cardinale y lo que se sabe sobre el estado del inglés
Reintegrado en la plantilla
Al final, Tomori tenía razón. El defensa inglés, al día siguiente de la dura derrota del Milan en un amistoso contra el Chelsea, había sido incluido en una lista de cinco jugadores (junto a Fofana, Odogu, Gimenez y Nkunku) que no entraban en los planes de Amorim. La decepción del ex del Chelsea se concretó en una oposición total a la salida, teniendo en cuenta que, al contar con un contrato que expira en julio de 2027, los próximos mercados de fichajes habrían sido más atractivos para encontrar una solución mejor tanto desde el punto de vista técnico como económico. Diecisiete días después llegó la decisión del club de reintegrarlo en la plantilla, también en virtud de que no llegó el defensa buscado, sobre todo en la última semana.
No juega desde hace un mes
¿Tomori estará a disposición de Amorim para el duelo del domingo contra la Juventus? Técnicamente sí, pero sin pasar por alto un aspecto fundamental: el último partido que jugó Tomori se remonta al pasado 5 de agosto, en el derbi de Australia contra el Inter. Fik, inevitablemente, llega con retraso tanto desde el punto de vista físico como en cuanto a conceptos, porque ha trabajado poco con el nuevo técnico portugués.
HAY QUE RECONSTRUIR UNA RELACIÓN
Tomori se ha entrenado bien con los preparadores físicos puestos a disposición por el Milan y no necesitará mucho tiempo para igualar el estado de forma de sus compañeros. Lo que habrá que reconstruir es el aspecto mental del jugador y la relación de confianza mutua: cualquier jugador necesita estar bien para rendir según sus posibilidades y sus propios estándares de rendimiento.
Tomori había estado en Londres durante el día de ayer para reflexionar sobre su futuro con sus agentes y ahora está a punto de regresar a Italia, listo para recuperar su sitio en el Milan.
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