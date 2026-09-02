Tomori se ha entrenado bien con los preparadores físicos puestos a disposición por el Milan y no necesitará mucho tiempo para igualar el estado de forma de sus compañeros. Lo que habrá que reconstruir es el aspecto mental del jugador y la relación de confianza mutua: cualquier jugador necesita estar bien para rendir según sus posibilidades y sus propios estándares de rendimiento.





Tomori había estado en Londres durante el día de ayer para reflexionar sobre su futuro con sus agentes y ahora está a punto de regresar a Italia, listo para recuperar su sitio en el Milan.