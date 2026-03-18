Puntual como una notificación de Equitalia,Leao vuelve a ser noticia por asuntos relacionados con el mercado de fichajes.Los nueve goles en la liga no salvan una temporada que, una vez más, ha sido irregular y menos brillante de lo que todo el mundo del Milan estaba acostumbrado. Pero la tensión en torno al número 10 rossonero se ha disparado tras el partido contra la Lazio, y ha sido el propio jugador quien ha encendido la mecha con una reacción exagerada y teatral en el momento de su sustitución por Pulisic. Ayer, Rafa se disculpó ante Allegri y ante el grupo, consciente de que su gesto, aunque no grave, había creado algunos problemas más en un periodo ya de por sí complejo. Y el apretón de manos con Pulisic pone ya punto final a un asunto que se había inflado también en las redes sociales de los aficionados del Diavolo en las últimas horas.
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Milán, todo sobre la renovación de Leão: Allegri se había mostrado a favor, esto es lo que está cambiando
ALLEGRI VOTA A FAVOR DE LA RENOVACIÓN (ANTES DE QUE SURGIERAN LAS TENSIONES)
Allegri trabajó mucho el verano pasado para cambiar la mentalidad del Milan. El primer objetivo, como se ha subrayado en repetidas ocasiones, era crear un grupo sólido, cohesionado y plenamente consciente de que las normas de conducta deben respetarse con gran rigor. El trabajo realizado ha dado los frutos esperados, ya que, a día de hoy, solo se cuenta la reacción de Leao entre los episodios que entran en conflicto con esta nueva línea. Evitable, sin duda, pero tampoco tan determinante.
El segundo objetivo era resolver el problema defensivo que ha acosado al equipo, además de condicionarlo en términos de clasificación, en las dos últimas temporadas. Por este motivo, trabajó en un bloque bajo, la defensa de tres, liberando a Modric y estudiando un ataque de dos en el que Leao solo podía encontrar su lugar como delantero centro. Rafa aceptó el reto sin pestañear y precisamente esta disposición sirvió para crear una base sólida en la relación entre el entrenador de Livorno y el jugador más emblemático de la plantilla. Al menos en cuanto al salario.
En la reunión de finales de enero con Tare y Furlani, Allegri se había mostrado a favor de la renovación de Leao hasta 2031 y esta postura se había ido concretando cada vez más en las semanas siguientes, antes de que llegara esta fase de tensión.
LAS DIFICULTADES
Las negociaciones para la renovación de Leao, tras las primeras conversaciones entre el jugador y Tare, entraron en fase operativa a partir de mediados del pasado mes de enero. Con la voluntad común de seguir adelante juntos para intentar consolidar un núcleo de jugadores de gran nivel y comprometidos con los colores rossoneri, siguiendo la línea de lo ya hecho con Maignan y Saelamekers.
¿Todo va bien? Sí, pero hasta cierto punto, porque existen dos dificultades importantes para avanzar en la negociación: el salario del jugador y la cláusula de rescisión. En cuanto al primer aspecto, el Milan pretende confirmar el acuerdo actual de 5 millones más 2 de bonificaciones, mientras que el entorno del jugador espera algo más.
QUÉ ESTÁ CAMBIANDO
En el Milan, nadie puede considerarse intocable a priori; es un discurso que los aficionados del Milan ya han escuchado con frecuencia en los últimos años. La renovación de Leao no descarta de antemano una salida al final de la temporada: dependerá de las ofertas y de lo que ofrezca el mercado, también en términos de oportunidades. En esta fase, según los rumores procedentes de la via Aldo Rossi, es el club el que se ha tomado un tiempo de reflexión porque aún no se han digerido los últimos acontecimientos relacionados con Leao: algún retraso en los desayunos, algún entrenamiento no realizado al 100 % y luego el berrinche del Olimpico.
Allegri quiere un gran número 9 para acompañar a Leao, no para ocupar su puesto; su idea no ha cambiado ni siquiera en este último mes bastante convulso. Max será protagonista del próximo mercado de verano, su opinión será determinante. También en lo que respecta a Leao.