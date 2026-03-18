Milán, todo sobre la renovación de Leão: Allegri se había mostrado a favor, esto es lo que está cambiando

Allegri trabajó mucho el verano pasado para cambiar la mentalidad del Milan. El primer objetivo, como se ha subrayado en repetidas ocasiones, era crear un grupo sólido, cohesionado y plenamente consciente de que las normas de conducta deben respetarse con gran rigor. El trabajo realizado ha dado los frutos esperados, ya que, a día de hoy, solo se cuenta la reacción de Leao entre los episodios que entran en conflicto con esta nueva línea. Evitable, sin duda, pero tampoco tan determinante.

El segundo objetivo era resolver el problema defensivo que ha acosado al equipo, además de condicionarlo en términos de clasificación, en las dos últimas temporadas. Por este motivo, trabajó en un bloque bajo, la defensa de tres, liberando a Modric y estudiando un ataque de dos en el que Leao solo podía encontrar su lugar como delantero centro. Rafa aceptó el reto sin pestañear y precisamente esta disposición sirvió para crear una base sólida en la relación entre el entrenador de Livorno y el jugador más emblemático de la plantilla. Al menos en cuanto al salario.





En la reunión de finales de enero con Tare y Furlani, Allegri se había mostrado a favor de la renovación de Leao hasta 2031 y esta postura se había ido concretando cada vez más en las semanas siguientes, antes de que llegara esta fase de tensión.







