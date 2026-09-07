El AC Milan, como se suele subrayar, sigue siendo una obra en construcción en continua evolución. Amorim ha estado sin duda acertado en la gestión de los partidos y en la lectura de los cambios. Distinto es el discurso en relación con la gestión de la plantilla, porque varios jugadores siguen todavía en cero minutos jugados en liga.
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Milan, todavía cero minutos para Camarda y Comotto: la apuesta por los jóvenes choca con la necesidad de sumar puntos
Cero minutos para Camarda y Comotto
Pulisic es sin duda el caso más llamativo: capitán América no ha saltado al campo entre Torino, Venezia y Juventus. La valoración sobre el ex del Chelsea, según lo declarado por Amorim en el postpartido del Allianz Stadium, es solamente física, tanto que cuando mejore su condición debería salir de inicio contra la Lazio. Otras dos situaciones claras son las de Comotto y Camarda: el primero aún debe debutar en la Serie A, mientras que el segundo espera una oportunidad.
CUÁNDO PUEDE LLEGAR SU OPORTUNIDAD
Calendario en mano, el partido ideal para lanzar a los dos jóvenes talentos del Milan a la pelea parece el del domingo 20 de septiembre, cuando en San Siro se presentará el Lecce del técnico Di Francesco. En el caso de Comotto, hay que tener en cuenta que por delante de él están tanto Modric como Jashari en la jerarquía, mientras que Camarda solo tiene a Goncalo Ramos.
El Milan, según lo declarado tanto por Amorim como por Cardinale, ha optado por mantener en la plantilla a las dos joyas de la cantera, pese a las muchas peticiones recibidas para una cesión temporal, porque están convencidos de que tendrán su espacio para brillar. Y ahora al Diavolo le toca encontrar el cómo y el cuándo.
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