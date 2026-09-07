Milan, todavía cero minutos para Camarda y Comotto: la apuesta por los jóvenes choca con la necesidad de sumar puntos

Calendario en mano, el partido ideal para lanzar a los dos jóvenes talentos del Milan a la pelea parece el del domingo 20 de septiembre, cuando en San Siro se presentará el Lecce del técnico Di Francesco. En el caso de Comotto, hay que tener en cuenta que por delante de él están tanto Modric como Jashari en la jerarquía, mientras que Camarda solo tiene a Goncalo Ramos.





El Milan, según lo declarado tanto por Amorim como por Cardinale, ha optado por mantener en la plantilla a las dos joyas de la cantera, pese a las muchas peticiones recibidas para una cesión temporal, porque están convencidos de que tendrán su espacio para brillar. Y ahora al Diavolo le toca encontrar el cómo y el cuándo.