De la sorpresa en la elección del entrenador al estilo inglés apenas hubo un paso. Ruben Amorim construirá el nuevo Milan con un equipo estratégico: Hendrik Almstadt liderará el mercado, apoyado por Bobby Gardiner, nuevo director de Football Intelligence, y Donato Lomonte, jefe de ojeadores. David Castelblanco, ya en el consejo, gestionará las inversiones de RedBird y el área financiera. A continuación, analizaremos la plantilla actual del Milan.
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Milán: toda la plantilla, con renovaciones y reincorporaciones, será evaluada por Amorim y el equipo técnico
PORTEROS
La plantilla de porteros, al menos sobre el papel, estará formada por Mike Maignan, Lorenzo Torriani y Pietro Terracciano, cuyo contrato se ha renovado automáticamente hasta 2027. Se marcha el talentoso Alessandro Longoni, que pronto firmará con el PSG, campeón de Europa.
DEFENSAS
La línea defensiva la integrarán Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, David Odogu, Davide Bartesaghi, Pervis Estupinian y Zachary Athekame.
Filippo Terracciano regresa tras su cesión al Cremonese.
MEDIOCAMPISTAS
Amorim contará con Ardon Jashari, Matteo Ricci y Alexis Saelemaekers. Luka Modric no renovará, mientras que Youssouf Fofana y Ruben Loftus-Cheek se marcharán. Adrien Rabiot no está en el mercado, pero quiere irse al Nápoles de Allegri.
Vuelven de cesión Kevin Zeroli, Warren Bondo, Ismael Bennacer y Yunus Musah.
DELANTEROS
El Milan se despide de Niclas Fullkrug, cuyo contrato no renovará el West Ham. Se quedan en la plantilla Christopher Nkunku, Santiago Giménez y Christian Pulisic, mientras que Rafael Leão se marcha.
Además, llegarán Andrej Kostic, procedente del Partizan de Belgrado, y Francesco Camarda, de vuelta de su cesión al Lecce.