El inicio del mercado de fichajes del Milan es prometedor y, en parte, inesperado. Todavía hay que ver los próximos movimientos, pero las perspectivas son buenas. No solo se han cerrado operaciones importantes como lasde Goncalo Ramos yGila, sino que se nota un proyecto con planificación y coordinación entre el club y el entrenador, Amorim.
Además, se nota la gestión del tiempo: antes las negociaciones se alargaban hasta agosto; ahora son más ágiles, se pagan cantidades importantes, se ofrecen salarios elevados y se busca cerrar la plantilla cuanto antes, sin esperar al final del mercado.