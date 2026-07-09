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Andrea Longoni

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Milán tiene un mercado prometedor, pero ahora necesita jugadores italianos. Debe retener a Ricci; Tonali rindió peor en su primera temporada

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Opinion
Serie A
AC Milán

La columna de Andrea Longoni.

El inicio del mercado de fichajes del Milan es prometedor y, en parte, inesperado. Todavía hay que ver los próximos movimientos, pero las perspectivas son buenas. No solo se han cerrado operaciones importantes como lasde Goncalo Ramos yGila, sino que se nota un proyecto con planificación y coordinación entre el club y el entrenador, Amorim.


Además, se nota la gestión del tiempo: antes las negociaciones se alargaban hasta agosto; ahora son más ágiles, se pagan cantidades importantes, se ofrecen salarios elevados y se busca cerrar la plantilla cuanto antes, sin esperar al final del mercado.

  • La directiva rossonera debe gestionar las plantillas: necesita cuatro jugadores formados en el Milan y cuatro de canteras italianas. Persiste el problema de la cuota italiana. En la posible nueva alineación titular faltan italianos. Gabbia bajará en la jerarquía para ser suplente del central que llegue, y Bartesaghi verá cómo un nuevo titular ocupa su puesto.


    Además, en las últimas horas se ha hablado de la posible salida de Ricci. No ha brillado, pero tampoco ha rendido peor que otros; fue su primer año en el Milan, y Tonali hizo menos en el suyo.


    Antes de dejarlo marchar, si fuera el club, lo pensaría dos veces: encaja en el esquema de Amorim y, además,es italiano, lo que cuenta para las cuotas y para el sentido de pertenencia.

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  • Una última reflexión sobre Pulisic, que ayer recibió un importante respaldo del nuevo entrenador. Su valor es indiscutible, pero este año ha estado irreconocible, incluido el Mundial, en parte por las lesiones.


    Dado que suele estar lesionado, conviene preguntarse si es sensato pagarle el sueldo que pide. También será justo confirmar si realmente quiere quedarse en el Milan.


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