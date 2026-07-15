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terracciano cremoneseGetty Images

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Milán, Terracciano a punto de marcharse: interés de Monza y Udinese, la cifra pedida

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Filippo Terracciano, lateral derecho italiano de 2003, pertenece al Milan y tiene contrato hasta 2028. Varios clubes de la Serie A están interesados en él.

Pese al descenso de la Cremonese, Filippo Terracciano ha brillado con 36 partidos y 2 goles. El lateral, de 2003, se entrena con Ruben Amorim, pero saldrá del Milan este verano. Tiene ofertas, pues su polivalencia interesa a varios clubes.

  • MONZA Y UDINESE MUESTRAN INTERÉS

    El Monza, recién ascendido a la Serie A, busca fichajes listos para la categoría. Uno de los candidatos es el exjugador del Verona, Terracciano. El Milan lo valora en unos 5 millones de euros, y el Udinese también está interesado.

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