Pese al descenso de la Cremonese, Filippo Terracciano ha brillado con 36 partidos y 2 goles. El lateral, de 2003, se entrena con Ruben Amorim, pero saldrá del Milan este verano. Tiene ofertas, pues su polivalencia interesa a varios clubes.
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Milán, Terracciano a punto de marcharse: interés de Monza y Udinese, la cifra pedida
MONZA Y UDINESE MUESTRAN INTERÉS
El Monza, recién ascendido a la Serie A, busca fichajes listos para la categoría. Uno de los candidatos es el exjugador del Verona, Terracciano. El Milan lo valora en unos 5 millones de euros, y el Udinese también está interesado.
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