Cihan Kamer, jefe de fútbol del Fenerbahce, salió de Milán alrededor de las 16:15 para volar a Polonia, donde mañana se enfrentarán al Gornik Zabrze tras el 1-0 de la ida de las preliminares de la Champions League. La reunión con el Milan tuvo lugar después del almuerzo y marcó el inicio de la negociación.
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Milan, termina la cumbre con el Fenerbahçe por Leao: esto es lo que se filtra sobre la negociación
DISTANCIA DE 10 MILLONES
Almastadt recibió a Kamer en la sede del Milan para una cumbre que no ha supuesto avances decisivos. El Milan ha reiterado que, en esta fase, la exigencia es de 60 millones y no hay intención de rebajar el precio. Como mucho, se tomarían en consideración ofertas que, con los bonus, alcancen esa cifra. El Fenerbahce puede llegar como máximo a 50 entre cantidad fija y bonus, aunque en la primera propuesta se había quedado en 42.
LA PETICIÓN DE LEAO
Rafael Leao está empezando a abrirse de manera concreta a Turquía, pero parte de una exigencia de 10 millones garantizados más bonus para llegar a 12. El Fenerbahçe ofrece 8 millones de base fija; la distancia es importante, pero al mismo tiempo salvable. El Fenerbahçe seguirá dialogando con el Milan e intentará acercarse a la petición, mientras que el Galatasaray está preparando una contraofensiva: el derbi turco por Leao no ha hecho más que empezar.
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