La aventura de Christopher Nkunku en el Milan ha llegado de hecho a su fin después de solo un año. El delantero de la generación de 1997, llegado a Milán desde el Chelsea en el verano de 2025, ha sido incluido por Ruben Amorim entre los jugadores no útiles para su proyecto y, por tanto, fuera de la plantilla y en el mercado.

Hoy no forma parte de la convocatoria para el amistoso que el Milan está disputando en Polonia contra el Manchester United y el viernes dejó Milanello por motivos personales. Ahora el mercado se está moviendo por él y, además de los rumores que lo situaban en el punto de mira de la Roma y el Manchester United, en estas horas se han interesado otros dos clubes.



