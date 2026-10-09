Modric sigue regalando alegrías futbolísticas incluso a los 41 años, pero no puede ser considerado eterno. El Milan debe mirar a un futuro también sin la luz de la leyenda croata y es normal que empiece a pensar en soluciones alternativas para su futuro. En este momento, en lo más alto de la lista está el jugador nacido en 2003 Alex Scott del Bournemouth, debutante con Inglaterra (precisamente contra Modric) hace unos días. Un obstáculo nada menor para llegar al centrocampista inglés es la alta valoración que hace de él el club inglés: se habla de una cifra de entre 60 y 70 millones de libras. Con estas cifras, difícilmente el club rossonero puede abrir una negociación.





Distinto es el caso del talentoso centrocampista sueco, pero de origen tunecino, Yasin Ayari, otro 2003 de la Premier, del Brighton: las Seagulls aún no han encontrado un acuerdo para renovar el contrato que expira en 2027, aunque las negociaciones siguen adelante.