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Milan, sorprendente operación entre bastidores: intento por Scalvini en el último día de mercado, la reconstrucción

AC Milán

Milan: las últimas 24 horas han estado marcadas por varios intentos de cerrar un fichaje en defensa; sale a la luz un trasfondo sobre Scalvini

El mercado del AC Milan ha sido, en líneas generales, discreto, pero no se ha completado. Ese es el pensamiento más extendido dentro de la afición del AC Milan. Cardinale y Gardiner no han sido capaces de satisfacer todas las peticiones de Amorim, que estará llamado a redoblar esfuerzos con una plantilla que presenta varias carencias: desde el carrilero izquierdo al sustituto de Ramos, pasando por un refuerzo fundamental en defensa.



  • Intento por Scalvini

    Giorgio Scalvini es uno de los mejores defensas de la Serie A y desde hace tiempo ha manifestado el deseo de afrontar un nuevo y más ambicioso desafío profesional. En el día de ayer, según informó La Gazzetta dello Sport, el AC Milan intentó satisfacer ese deseo. A pesar de ello, el Atalanta respondió que hacían falta más de 40 millones, demasiado para un club que después se decantó por otros objetivos.

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