La única certeza en esta fase es que el mood ha cambiado. Leao ya no es el jugador inquieto de finales de mayo que quería irse del Milan a toda costa; la sensación es que está replanteándose su futuro lejos de Milán. Ayer había publicado una foto entrenándose en Perth a la que puso como fondo un fragmento de la canción "22 Meu Vulgo", que dice así: “Recordando la manera en que me haces sentir, si el amor que teníamos fuera real, entonces ¿por qué deberías irte y marcharte? He pensado en quedarme. Me he caído y me he levantado. Estoy luchando por concentrarme. Lo confieso, no me gusta fracasar".

En la pieza de hoy de Sky, el atacante portugués fue captado mientras se reía y bromeaba con sus compañeros, realizando los ejercicios con una gran sonrisa dibujada en el rostro.