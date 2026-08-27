Casi una hora de rueda de prensa en la que se habló de fútbol. Ruben Amorim también juega al ataque en la comunicación y no utiliza un bloque defensivo bajo. Afronta las preguntas y no las esquiva, entra en los detalles y ensalza los contenidos técnicos. Su ambición es fuerte y avanza de la mano de un proyecto ambicioso: llegar a la victoria sin dejar de lado a los jóvenes. La valorización de Cisse, Comotto y Camarda no es algo forzado, sino una convicción profunda.
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Milan, solo 2 delanteros para 3 competiciones: ha llegado la decisión definitiva de Amorim
Espacio para Camarda
Goncalo Ramos es un delantero de 75 millones de euros y llega al Milan después de dos Champions League ganadas en París con el PSG. Cardinale ha ido all in por el internacional portugués con la esperanza de haber resuelto el problema del número 9 con la bendición de Amorim, que siente debilidad por el ex del Benfica. ¿Bastarán su fuerza, además del talento emergente de Camarda, para afrontar una temporada larga y que verá al Milan implicado en tres competiciones? Amorim resolvió el rompecabezas en rueda de prensa: "No quiero hablar antes de que cierre el mercado. Creemos que Camarda necesita espacio y tiempo, pero también podríamos jugar con un falso nueve. Yo creo mucho en Camarda y pienso que debemos tenerle a él y no otras opciones. Ayudando a Francesco, también me ayudo a mí mismo. Ramos está a un nivel muy alto, pero Camarda necesita no sentirse la tercera opción, sino la segunda, para que así pueda estar preparado cuando sea llamado en causa. Así se sentirá importante. Se está adaptando a nuestro juego. Tendrá espacio y habrá una diferencia con respecto a Ramos, pero yo creo mucho en él, y nosotros estamos en un nuevo proyecto. Tiene que luchar por el puesto al margen de la edad y es un jugador del Milan y creemos mucho en él”.
UN SOLO PLAN ALTERNATIVO
El Milan no intervendrá en el mercado en estos días para buscar a otro delantero centro, a pesar de que Gimenez no tiene ninguna posibilidad de volver a jugar. El club rossonero querrá valorar las garantías que ofrezca la pareja Ramos-Camarda y después decidirá si intervenir solo en la próxima ventana del mercado invernal.
Con la próxima salida, Amorim podrá probar un solo plan alternativo a este duo: utilizar a Pulisic como falso nueve, aunque al estadounidense no le gusta salir de su comfort zone. Desde luego, es más remota la posibilidad de que Loftus-Cheek adelante todavía más su radio de acción: en alguna ocasión fue alineado como 9 en el Milan con Pioli, pero se trataría de un movimiento hijo de la desesperación del momento.
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