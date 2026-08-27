Milan, solo 2 delanteros para 3 competiciones: ha llegado la decisión definitiva de Amorim

Goncalo Ramos es un delantero de 75 millones de euros y llega al Milan después de dos Champions League ganadas en París con el PSG. Cardinale ha ido all in por el internacional portugués con la esperanza de haber resuelto el problema del número 9 con la bendición de Amorim, que siente debilidad por el ex del Benfica. ¿Bastarán su fuerza, además del talento emergente de Camarda, para afrontar una temporada larga y que verá al Milan implicado en tres competiciones? Amorim resolvió el rompecabezas en rueda de prensa: "No quiero hablar antes de que cierre el mercado. Creemos que Camarda necesita espacio y tiempo, pero también podríamos jugar con un falso nueve. Yo creo mucho en Camarda y pienso que debemos tenerle a él y no otras opciones. Ayudando a Francesco, también me ayudo a mí mismo. Ramos está a un nivel muy alto, pero Camarda necesita no sentirse la tercera opción, sino la segunda, para que así pueda estar preparado cuando sea llamado en causa. Así se sentirá importante. Se está adaptando a nuestro juego. Tendrá espacio y habrá una diferencia con respecto a Ramos, pero yo creo mucho en él, y nosotros estamos en un nuevo proyecto. Tiene que luchar por el puesto al margen de la edad y es un jugador del Milan y creemos mucho en él”.