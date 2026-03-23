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Milán, señales positivas por parte de Gabbia: esto es lo que se filtra de cara al partido contra el Nápoles

Matteo Gabbia fue operado el pasado 4 de marzo en Londres de una hernia inguinal

El Milan necesita liderazgo y espíritu milanista de cara a un final de temporada que puede deparar sorpresas. Cualidades que forman parte del repertorio de Matteo Gabbia: el central de Busto Arsizio está trabajando sin descanso para volver a estar a disposición de Massimiliano Allegri tras la operación del pasado 4 de marzo para solucionar la hernia inguinal. Hasta ahora, las señales son positivas por la respuesta que está dando el canterano rossonero al programa de recuperación.

  • VISITA DE CONTROL

    Gabbia no ha sido convocado por Gattuso para los playoffs del Mundial y se queda en Milanello para recuperarse lo mejor posible de su lesión. En los próximos días está prevista una revisión médica para evaluar el estado físico del defensa rossonero y fijar una fecha concreta para su regreso a los terrenos de juego. Allegri espera y confía en recuperar pronto a un jugador importante para el equipo, además de contar con una opción más en una plantilla de defensas bastante reducida.

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  • ENFOQUE SOBRE EL NÁPOLES

    Gabbia espera volver a estar disponible para Max Allegri de cara al partido del 6 de abril en el campo del Nápoles, pero mucho dependerá del resultado de la revisión médica a la que se someterá en los próximos días. Si los médicos le dan el visto bueno, Gabbia podrá volver a entrenar con el equipo y, por lo tanto, también estará presente en el Maradona.

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